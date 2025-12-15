Кошовий, Єфросиніна та Бєдняков: ТОП найдорожчих ведучих на корпоратив

Перед Новим роком ринок святкових івентів в Україні поступово активізується. Частина популярних ведучих уже має щільний графік: корпоративи заплановані не лише в Києві, а й на карпатських курортах.

Українці готуються до свят. Фото: з відкритих джерел

Водночас організатори зазначають, що VIP-заходів цього року небагато, тож "зловити" зіркового ведучого все ще реально. Найдорожчими ведучими сезону залишаються Маша Єфросиніна та Євген Кошовий — їхній гонорар сягає 10 тисяч доларів за вечір, пише Інформатор Україна.

У випадку з Кошовим є нюанс: він насамперед орієнтується на гастрольний графік "Єдиного кварталу", тому індивідуальні замовлення можливі не завжди. Скандали навколо студії частково вплинули на кількість запитів, але не на ціну. Єфросиніна ж, попри статус, має більше вільних дат.

Третю позицію займає Андрій Бєдняков. Після зменшення присутності на телебаченні його гонорар знизився з довоєнних 10 до 8 тисяч доларів. Онлайн-проєкти забезпечують популярність, але не завжди компенсують ТВ-ефект.

На четвертому місці — Володимир Остапчук із ціною близько 7 тисяч доларів. До 2022 року він також входив у "десятку", однак відсутність масштабних телепроєктів і війна скоригували ринок.

П’яту та шосту сходинку ділять Юрій Ткач і Юрій Горбунов — по 6 тисяч доларів. При цьому Ткач, як і Кошовий, залежить від концертів "Кварталу" та ретельніше перевіряє замовників.

Загалом попит на дорогих ведучих нині обмежений. За словами шоумена й військового Андрія Джеджули, найбільше замовляють маловідомих ведучих без значної медійності — за 1–1,5 тисячі доларів. Середня ціна телеведучих тримається на рівні 3–4 тисяч.

Окрему нішу займають коміки та ведучі, які поєднують роботу з військовою службою. Сам Джеджула працює за гонорар від 3 тисяч доларів, не змінюючи ставку. До цієї категорії належать також Гарік Бірча та, ймовірно, Ігор Ласточкін, чий гонорар нині значно нижчий за довоєнний.

Серед коміків вирізняється Василь Байдак — один із найдорожчих стендаперів, чия вартість як ведучого сягає 5 тисяч доларів завдяки участі у великих телевізійних проєктах.

Орієнтовний рейтинг гонорарів ведучих:

Єфросиніна, Кошовий — 10 тис. доларів;

Бєдняков — $8 тис. доларів;

Остапчук — $7 тис. доларів;

Ткач, Горбунов — $6 тис. доларів;

Анатоліч, Байдак — $5 тис. доларів;

інші популярні ведучі — $3–4 тис. доларів.

