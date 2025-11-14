Козловского жестоко разгромили за подхалимство оккупантам: детали скандала

Певица Анжелика Рудницкая, известная своим участием в группе "Территория А", прокомментировала ранее вызвавшие критику прошедшие выступления Виталия Козловского в Москве. Артистка призналась, что ей непросто воспринять этот эпизод, несмотря на то, что во время полномасштабного вторжения России Козловский добровольно пошел в Вооруженные Силы Украины.

Фото: из открытых источников

По словам Рудницкой, особенно трудно было увидеть кадры его концертов в России и фото рядом с бывшим пророссийским руководителем Славянска Нелей Штепой, ведь раньше они поддерживали теплые отношения.

"Мне было больно видеть, что человек, с которым мы дружили, оказался рядом с приветствующими оккупантов", — поделилась артистка в интервью РБК-Украина.

Она также отметила, что для нее было впечатлением увидеть ухоженные руки Козловского во время службы.

"Маникюр этого военного лучше, чем у нас с вами. Я на фронте видела многое, но такого — нет. Возможно, я ошибаюсь, но хочу услышать объяснение именно от него".

Рудницкая добавила, что стремится верить в искренность перемен Козловского, ведь его командир утверждал, что служба помогла артисту переосмыслить себя. В то же время, она подчеркнула, что такие поступки со стороны публичных украинских деятелей могут быть опасными.

"Я надеюсь, что он действительно изменился. Но люди без четкой позиции опасны. Они как флюгеры: куда ветер, туда и они", — резюмировала звезда 90-х.

