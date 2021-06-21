Красавица Селена Гомес кардинально сменила имидж для Vogue

BTC/USD
32608.52
ETH/USD
1947.36
LTC/USD
133.98
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Певица Селена Гомес украсила июльские выпуски австралийского
и сингапурского Vogue. Для двух глянца знаменитость позировала перед
фотографами Дэвидом Джеймсом Кларком и Джеком Бастером.
Селена Гомес (фото из открытых источников)
28-летняя Селена Гомес, которая на днях стала блондинкой,
примерила наряды от мировых брендов. Селена предстала перед камерами фотографов
в куртке Balenciaga, рубашке Chanel, платья Issey Miyake и в платье с перьями
от Saint Laurent. Яркие кадры появились в Инстаграм звезды.
Причиной съемок стал запуск бренда косметики певицы Rare
Beauty.
В интервью она также рассказала, как пережила пандемии, а также отметила, что готова вернуться на телевидение после длительного отсутствия на экранах.
Как сообщали ранее актриса Меган Маркл впервые вышла в свет после того, как недавно стала мамой во второй раз. Меган дала интервью, в котором подробно рассказала о своей новой книге, что написала специально для своего сына Арчи. Она пришла на радио-шоу "NPR Morning Edition Sunday", 20 июня, в День отца. Общаясь с продюсером Самантой Балабан, она призналась, что теперь может рассказать своему сыну о написанной книге. Книга называет The Bench ("Лавка"). Это замечательная детская история о любви отца к сыну.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости