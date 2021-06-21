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Главная Новости Звезды шоубизнес Красавица Селена Гомес кардинально сменила имидж для Vogue
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Красавица Селена Гомес кардинально сменила имидж для Vogue

28-летняя Селена Гомес, которая на днях стала блондинкой, примерила наряды от мировых брендов

сегодня, 21:57
Автор:

Ольга Чародий

Певица Селена Гомес украсила июльские выпуски австралийского и сингапурского Vogue. Для двух глянца знаменитость позировала перед фотографами Дэвидом Джеймсом Кларком и Джеком Бастером.

Красавица Селена Гомес кардинально сменила имидж для Vogue

Селена Гомес (фото из открытых источников)

28-летняя Селена Гомес, которая на днях стала блондинкой, примерила наряды от мировых брендов. Селена предстала перед камерами фотографов в куртке Balenciaga, рубашке Chanel, платья Issey Miyake и в платье с перьями от Saint Laurent. Яркие кадры появились в Инстаграм звезды.

Причиной съемок стал запуск бренда косметики певицы Rare Beauty.

"Моей целью Rare Beauty было разрушить нереальные стандарты красоты. Из личного опыта я убедилась, как эти невозможны стандарты красоты плохо влияют на психическое здоровье, и я знаю многих людей, которые так же это чувствовали. Мне важно было создать безопасный, комфортное пространство в красоте, что поддерживает психическое счастье нашего общества", — поделилась Гомес.

В интервью она также рассказала, как пережила пандемии, а также отметила, что готова вернуться на телевидение после длительного отсутствия на экранах.

Как сообщали ранее актриса Меган Маркл впервые вышла в свет после того, как недавно стала мамой во второй раз. Меган дала интервью, в котором подробно рассказала о своей новой книге, что написала специально для своего сына Арчи. Она пришла на радио-шоу "NPR Morning Edition Sunday", 20 июня, в День отца. Общаясь с продюсером Самантой Балабан, она призналась, что теперь может рассказать своему сыну о написанной книге. Книга называет The Bench ("Лавка"). Это замечательная детская история о любви отца к сыну.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CQU2236DAZh/
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