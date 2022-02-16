Кто из знаменитостей готовится брать оружие и защищать украинцев

Стало известно, что все больше украинских звезд стали записываться в ряды территориальной обороны. А известный артист Александр Положинский заявил о подписании контракта с Вооруженными Силами Украины. Об этом знаменитости пишут в соцсетях. "Комментарии" собрали данные о готовящихся брать в руки оружие и защищать Украину в случае эскалации конфликта с Россией.

Знаменитости в армии и территориальной обороне. Фото из открытых источников

Своих фанов новостью о вступлении в ряды Вооруженных сил Украины удивил Александр Положинский (бывший лидер группы "Тартак"). Вчера, 15 февраля, он записался в резерв украинской армии.

"Это должно было случиться дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров", — написал Александр Положинский в Facebook.

В ряды территориальной обороны ВСУ вступил Тарас Тополя и музыканты его группы "Антитела".

"Антитела приняли решение присоединиться к Территориальной обороне ВС Украины. В нашем совместном проекте с Министерством обороны Украины “Именно ТрО”, мы пошагово покажем путь от решения вступить в ряды ТрО до первой тренировки на полигоне. Сегодня украинцы становятся на защиту государства независимо от места проживания, профессии, возраста или пола. Уже 8-й год наша цель – это мир. Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести на наши земли войну", — заявил Тарас Тополя.

Напомним, ранее в ряды территориальной обороны Киева вступил и Владимир Кличко. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица. А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева", написал Кличко-старший.





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