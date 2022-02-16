Кто из знаменитостей готовится брать оружие и защищать украинцев

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Людмила Слободенюк
Стало известно, что все больше украинских звезд стали записываться в ряды территориальной обороны. А известный артист Александр Положинский заявил о подписании контракта с Вооруженными Силами Украины. Об этом знаменитости пишут в соцсетях. "Комментарии" собрали данные о готовящихся брать в руки оружие и защищать Украину в случае эскалации конфликта с Россией.
Знаменитости в армии и территориальной обороне. Фото из открытых источников
Своих фанов новостью о вступлении в ряды Вооруженных сил Украины удивил Александр Положинский (бывший лидер группы "Тартак"). Вчера, 15 февраля, он записался в резерв украинской армии.
В ряды территориальной обороны ВСУ вступил Тарас Тополя и музыканты его группы "Антитела".
Напомним, ранее в ряды территориальной обороны Киева вступил и Владимир Кличко. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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