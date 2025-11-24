Кто может представить Украину на Евровидении 2026: обнародован лонглист участников Нацотбора



















Общественное официально обнародовало лонглисты артистов, которые могут выйти в финал Национального отбора на Евровидение-2026.

Опубликован лонглист участников Нацотбора на Евровидение. Фото: из открытых источников

В список вошли 15 исполнителей. Некоторые из них уже пробовали свои силы на национальном отборе в предыдущие годы. Есть и такие, которые представляли Украину на конкурсе.

Среди участников лонглиста, в частности Jerry Heil и солистка группы GO_A Екатерина Павленко, которые уже были участниками Евровидения. Правда, Екатерина Павленко будет теперь выступать под новым сценическим именем Monokate.

В четвертый раз постарается представить Украину на Евровидении KHAYAT. В перечне также участники Нацотбора прошлых лет MOLODI и LAUD.

В целом к официальному лонглисту участников Национального отбора вошли :

ANSTAY;

Jerry Heil;

Kryotype;

KHAYAT;

LAUD;

LELÉKA;

MOLODI;

MON FIA;

Monokate;

Mr. Vel;

OKS;

The Elliens;

Valeriya Force;

Марта Адамчук;

ЩукаРыба.

По словам организаторов, длинный список Нацотбора выбирали из 451 заявки. Среди них было 313 сольных исполнителей и 79 групп. В ближайшее время состоится прослушивание участников. После этого будет выбрана девятка финалистов Нацотбора-2026.

Музыкальная продюсерша отбора Джамала рассказала, что лично прослушала 451 уникальную заявку.

"Очень спасибо за каждую историю, вы рождаете новую музыкальную историю Украины. Предстоит много работы, ведь хочется, чтобы каждый голос звучал максимально мощно. Моя задача раскрыть каждого исполнителя и его природу", — отметила Джамала.

Десятого участника финала выберут среди участников лонглиста, которые по результатам прослушиваний не попадут в список финалистов. Для этого проведут рейтинговое онлайн-голосование.

Финал Нацотбора состоится в феврале 2026 в формате телевизионного концерта. В нем примут участие 10 исполнителей. А победитель Нацотбора будет определяться по результатам голосования зрителей и жюри.

