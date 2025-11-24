Хто може представити Україну на Євробаченні 2026: оприлюднено лонглист учасників Нацвідбору



















Суспільне офіційно оприлюднило лонглист артистів, які можуть вийти до фіналу Національного відбору на Євробачення-2026.

Опубліковано лонглист учасників Нацвідбору на Євробачення. Фото: з відкритих джерел

До переліку увійшли 15 виконавців. Деякі з них уже пробували свої сили на національному відборі у попередні роки. Є й такі, що представляли Україну на конкурсі.

Серед учасників лонглиста, зокрема, Jerry Heil та солістка гурту GO_A Катерина Павленко, які вже були учасниками Євробачення. Щоправда, Катерина Павленко тепер виступатиме під новим сценічним ім’ям Monokate.

Вчетверте намагатиметься представити Україну на Євробаченні KHAYAT. У переліку також учасники Нацвідбору минулих років MOLODI та LAUD.

Загалом до офіційного лонглиста учасників Національного відбору увійшли:

ANSTAY;

Jerry Heil;

Kryotype;

KHAYAT;

LAUD;

LELÉKA;

MOLODI;

MON FIA;

Monokate;

Mr. Vel;

OKS;

The Elliens;

Valeriya Force;

Марта Адамчук;

ЩукаРиба.

За словами організаторів, довгий список Нацвідбору обирали із 451 заявки. Серед них були 313 сольних виконавців та 79 гуртів. Найближчим часом відбудеться прослуховування учасників. Після цього буде обрано дев’ятку фіналістів Нацвідбору-2026.

Музична продюсерка відбору Джамала розповіла, що особисто прослухала 451 унікальну заявку.

"Дуже дякую за кожну історію, ви народжуєте нову музичну історію України. Попереду багато роботи, адже хочеться, щоб кожен голос звучав максимально потужно. Моє завдання — розкрити кожного виконавця і його природу", — зазначила Джамала.

Десятого учасника фіналу оберуть серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потраплять до списку фіналістів. Для цього проведуть рейтингове онлайн-голосування.

Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2026 року у форматі телевізійного концерту. У ньому візьмуть участь 10 виконавців. А переможця Нацвідбору визначатимуть за результатами голосування глядачів та журі.

