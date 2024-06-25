Кто получит звезду на Голливудской аллее славы в следующем году

По всему миру фанаты кино и шоу-бизнеса в предвкушении ожидают церемонии новых звезд на Аллее славы в Голливуде в 2025 году. Среди удостоенных — яркие имена современности и прошлого.

Голливуд обновляет свою аллею: новые имена, новые звезды

Легенды, которые оставят след в истории

Среди тех, кто получит свои звезды, будут Джейн Фонда и Джессика Честейн, обе лауреаты Оскара, которые давно заслужили это признание благодаря своим выдающимся ролям.

Колин Фаррелл и Роберт Инглунд, известный по серии фильмов ужасов "Кошмар на улице Вязов", также увековечат свои имена на этой знаменитой аллее. Фрэн Дрешер, звезда сериала "Няня", присоединится к ним

Посмертная честь для Принса и спортивное признание

В знак признания вечного влияния, певец Принс, который скончался в 2016 году, получит звезду посмертно. Его музыка продолжает вдохновлять миллионы. Не остаются без внимания и спортивные герои: так, британский футболист Дэвид Бекхэм также увековечит свое имя на этом престижном пешеходном променаде.

Изменения в киноакадемии и будущее Оскара

На фоне этих радостных новостей, Киноакадемия объявила о предстоящих изменениях в категориях премии Оскар. Предполагается, что нововведения коснутся основных категорий и методов голосования, что, несомненно, отразится на будущих церемониях.

На текущий момент даты проведения церемоний по установке звезд еще не определены. Обновленная информация ожидается в ближайшие месяцы.

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