Культовые роли, которые чуть не свели актеров с ума

Кристиан Бейл — "Машинист" (2004)

Для этой роли актер сбросил 30 килограмм, и такой эксперимент стал настоящим стрессом для его организма. Кристиан признался, что очень серьезно отнесся к своей работе и хотел прочувствовать своего персонала. Но подобные "шутки" с организмом привели актера к тому, что он стал впадать в непонятное состояние. Например, мог засыпать стоя или несколько часов без движений сидеть и смотреть в одну точку. Коллеги и члены съемочной площадки начали серьезно беспокоится за его как психологическое, так и физическое здоровье. После фильма, Кристиану Бейлу понадобилось время, чтобы вернуться к нормальной жизни, а позже он заявил, что больше бы никогда не решился на подобный опыт.





Малкольм Макдауэлл — "Заводной апельсин" (1971)

Британский актер Малкольм Макдауэлл сыграл в фильме малолетнего садиста. У него была возможность импровизировать в кадре, и он буквально влился со своим персонажем. Но как оказалось, в дальнейшем это повлияло на его жизнь. Актер признался, что после съемок испытывал проблемы со сном, у него начались судороги, и ему пришлось обратиться за помощью к специалистам.





Натали Портман — "Черный лебедь" (2010)

За роль в этой кинокартине Натали Портман получила "Оскар", но дался он ей совсем не просто. К психологической драме актриса начала готовится за год до старта съемок. Она по 8 часов занималась балетом, сильно похудела и начала вести затворнический образ жизни. В одном из интервью, актриса призналась, что думала, что умирает. Режиссер фильма изолировал ее от других актеров, чтобы она полностью прочувствовала моральное состояние своей героини. После выхода киноленты Натали долго не могла прийти в себя и вернуться к прежней жизни.





Шайа Лабаф — "Опасная иллюзия" (2013)

Американского актера, которого недавно обвинили в сексуальном насилии, давно называю главным чудаком Голливуда. В киноленте "Опасная иллюзия" он играет человека, увлекающегося галлюциногенными веществами. И, чтобы почувствовать своего персонажа и "залезть ему в голову" Шайа начал употреблять запрещенные препараты во время съёмок, уверяя, что все это ради работы. Позже он был замечен в скандальных поступках и был даже арестован на 4 месяца. После этого, голливудский актер заявил, что пройдет курс лечения зависимости от наркотиков.





Вэл Килмер — "Дорз" (1991)

Актер сыграл в фильме известного американского музыканта Джима Моррисона. Мало того, что он был внешне на него очень похож, так ради фильма, он начал детально изучать его жизнь, копировать поведение, стиль одежды и повадки. Вскоре актер попросил всех называть его не Вэлом, а Джимом, чтобы лучше вникнуть в его образ. После окончания съемок актер продолжил жить жизнью музыканта и не мог переключиться обратно. Он сильно изменился и был вынужден обратиться за психологической помощью.





