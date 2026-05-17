Курьез на Евровидении: какой стране дали 0 баллов и последнее место

Евровидение-2026 принесло Великобритании очередное громкое разочарование. Выступавший под сценическим именем Look Mum No Computer представитель страны Сэм Баттл занял последнее место в гранд-финале конкурса, получив ноль баллов от телезрителей и лишь один балл от жюри.

Великобритания на последнем месте на Евровидении-2026.

Единый балл британскому участнику Евровидения отдала Украина во время голосования национальных жюри. От зрителей номер Великобритании не получил никакой поддержки, что сделало выступление автоматически самым плохим в финале Евровидения-2026. Таким образом, Великобритания получила в итоге лишь один балл и заняла последнее 25 место.

Заметим, что кроме Великобритании ноль баллов от телезрителей в финале получили также Германия и Бельгия. Однако этим странам удалось улучшить свои позиции благодаря оценкам профессионального жюри.

Несмотря на неудачный результат, Сэм Баттл спокойно принял поражение. В соцсетях он поздравил Болгарию с победой и поблагодарил поклонников за поддержку.

"Самое главное, что мы все приложили максимум усилий. Независимо от того, что против нас. Что бы это ни было. Надо продолжать прилагать максимум усилий, независимо от результата", — сказал британский участник.

Часть еврофанов также поддержала музыканта, отметив, что его выступление было нестандартным и запомнилось аудитории.

Для Британии такой результат уже стал тенденцией. Это третий британский участник, который не смог набрать ни одного балла от зрительского голосования. В 2025 году аналогичный провал пережила группа Remember Monday, а в 2024-м певец Олли Александер.

Заметим, что даже с одним баллом в 2026 году это не самый плохой результат для Великобритании. Один из самых громких провалов для британцев произошел в 2021 году, когда Джеймс Ньюман с песней Embers получил ноль баллов как от жюри, так и от зрителей. Этот результат невозможно превзойти.

Победу на Евровидении 2026 года одержала Болгария, которую представляла певица DARA с песней "Bangaranga". Она набрала 516 баллов. Украина получила 221 балл от зрителей и жюри Евровидения. Благодаря этому Leléka заняла 9-е место на Евровидении-2026.

