Курьез на Евровидении: какой стране дали 0 баллов и последнее место

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Евровидение-2026 принесло Великобритании очередное громкое разочарование. Выступавший под сценическим именем Look Mum No Computer представитель страны Сэм Баттл занял последнее место в гранд-финале конкурса, получив ноль баллов от телезрителей и лишь один балл от жюри.
Великобритания на последнем месте на Евровидении-2026. Фото: AP Photo/Martin Meissner
Единый балл британскому участнику Евровидения отдала Украина во время голосования национальных жюри. От зрителей номер Великобритании не получил никакой поддержки, что сделало выступление автоматически самым плохим в финале Евровидения-2026. Таким образом, Великобритания получила в итоге лишь один балл и заняла последнее 25 место.
Заметим, что кроме Великобритании ноль баллов от телезрителей в финале получили также Германия и Бельгия. Однако этим странам удалось улучшить свои позиции благодаря оценкам профессионального жюри.
Несмотря на неудачный результат, Сэм Баттл спокойно принял поражение. В соцсетях он поздравил Болгарию с победой и поблагодарил поклонников за поддержку.
Часть еврофанов также поддержала музыканта, отметив, что его выступление было нестандартным и запомнилось аудитории.
Великобритания получила 0 баллов на Евровидении от зрителей
Для Британии такой результат уже стал тенденцией. Это третий британский участник, который не смог набрать ни одного балла от зрительского голосования. В 2025 году аналогичный провал пережила группа Remember Monday, а в 2024-м певец Олли Александер.
Заметим, что даже с одним баллом в 2026 году это не самый плохой результат для Великобритании. Один из самых громких провалов для британцев произошел в 2021 году, когда Джеймс Ньюман с песней Embers получил ноль баллов как от жюри, так и от зрителей. Этот результат невозможно превзойти.
Победу на Евровидении 2026 года одержала Болгария, которую представляла певица DARA с песней "Bangaranga". Она набрала 516 баллов. Украина получила 221 балл от зрителей и жюри Евровидения. Благодаря этому Leléka заняла 9-е место на Евровидении-2026.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах Евровидения-2026: Украина получила 12 баллов только от одной страны.
Также "Комментарии" писали о том, каким странам Украина дала самые высокие баллы в финале шоу Евровидения-2026.