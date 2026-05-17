Євробачення-2026: Україна отримала 12 балів лише від однієї країни

16 травня у Відні відбувся 70 ювілейни конкурс Євробачення-2026. Україну на ньому представляла співачка Leléka з піснею Ridnym, яка посіла 9 місце. Після підрахунку усіх голосів, тепер стали відомі результати голосування глядачів та журі за Україну.

Як проголосувало журі за Україну на Євробачення-2026

Згідно з результатами голосування від суддів конкурсу, Україна загалом отримала 54 бали. Найвищий показник у 12 балів для України надійшов лише від однієї країни – Швейцарії.

Результати голосування журі на Євробаченні за Україну:

- 12 балів – Швейцарія

- 10 балів – Азербайджан

- 7 балів – Італія, Велика Британія та Латвія

- 6 балів – Франція

- 3 бали – Португалія

- 1 бал – Польща та Румунія

Як голосували глядачі за Україну на Євробаченні

Від глядачів Україна отримала більше балів на конкурсі, ніж від суддів. За Leléka віддали 167 балів. Україна від глядачів отримала одразу три найвищі показники. 12 балів дали Польща, Грузія та Чехія

Результати голосування глядачів на Євробаченні за Україну:

- 12 балів — Польща, Грузія та Чехія

- 10 балів – Португалія, Молдова

- 8 балів – Естонія, Світ

- 7 балів – Албанія, Болгарія, Данія, Литва

- 6 балів – Італія, Франція

- 5 балів – Бельгія, Чорногорія, Швеція, Латвія

- 4 бали – Азербайджан, Австрія, Кіпр, Фінляндія, Ізраїль, Люксембург, Румунія

- 2 бали – Німеччина, Норвегія, Велика Британія

- 1 бал – Хорватія

Результати Євробачення-2026: хто голосував за Україну

Загалом Leléka отримала 221 бал від глядачів та журі Євробачення. Завдяки цьому Україна посіла 9 місце на Євробачення-2026.

Перемогу на конкурсі цього року здобула Болгарія, яку представляла співачка DARA з піснею "Bangaranga". Вона набрала 516 балів (312 від глядачів та 204 від журі).

