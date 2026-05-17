Євробачення-2026: яким країнам Україна дала найвищі бали у фіналі шоу

16 травня, відбувся фінал очікуваного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" у Швейцарії. 25 країн представили свої номери та боролися за перемогу у шоу.

Після завершення всіх виступів конкурсантів уже традиційно розпочалося оголошення результатів голосування журі 37 країн. Серед них була Україна. Зокрема лідер Ziferblat Даниїл Лещинський, який був спікером від нашої країни, розповів, як розподілилися голоси національного журі. Найвищу оцінку (12 балів) українці віддали AIDAN з Мальти, який виконував композицію "Bella".

- Мальта: AIDAN — "Bella" – 12 балів;

- Ізраїль: Noam Bettan — "Michelle" – 10 балів;

- Молдова: Satoshi — "Viva, Moldova!" – 8 балів;

- Чехія: Daniel Zizka — "CROSSROADS" – 7 балів;

- Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — "Liekinheitin" – 6 балів;

- Франція: Monroe — "Regarde!" – 5 балів;

- Італія: Sal Da Vinci — "Per Semper Sì" – 4 бали;

- Румунія: Alexandra Căpitănescu — "Choke Me" – 3 бали;

- Австралія: Delta Goodrem — "Eclipse" – 2 бали;

- Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER — "Eins, Zwei, Drei"– 1 бал.

Зауважимо, що Україна стала єдиною країною, яка дала бали Великій Британії. Саме від України британці отримали один єдиний бал на Євробаченні 2026.

Щодо того, як проголосували українці на Євробачення-2026, то 12 балів від України отримала Молдова.

Українські судді на цьому Євробаченні віддали бали підтримки наступним країнам:

- Молдова: Satoshi — "Viva, Moldova!" – 12 балів;

- Румунія: Alexandra Căpitănescu — "Choke Me" – 10 балів;

- Хорватія: LELEK — "Andromeda" – 8 балів;

- Данія: Søren Torpegaard Lund — "Før Vi Går Hjem" – 7 балів;

- Норвегія: JONAS LOVV — "YA YA YA" – 6 балів;

- Ізраїль: Noam Bettan — "Michelle" – 5 балів;

- Болгарія: DARA — "Bangaranga" – 4 бали;

- Сербія: LAVINA — "Kraj Mene" – 3 бали;

- Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — "Liekinheitin" – 2 бали;

- Чехія: Daniel Zizka — "CROSSROADS" – 1 бал.

