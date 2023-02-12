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7 знаменитостей, выросших в бедности

Джессика Честейн, Селин Дион, Том Круз, Леонардо Ди Каприо и другие. Что объединяет этих известных людей? Все они имели сложное детство.

сегодня, 13:35
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Автор:

Slava Kot

Наблюдая за звездами Голливуда, которые постоянно ходят в изысканных нарядах по красной дорожке, имеют дорогие дома и автомобили, кажется, что они никогда не знали бедности, ведь их состоятельные семьи помогали им. Для некоторых знаменитостей это совершенно верно. Однако есть известные звезды кино, у которых не было денег, они спали в машинах и вынуждены были бросать школу. Портал "Комментарии" подготовил список из семи известных людей, выросших в бедности.

7 знаменитостей, выросших в бедности

Знаменитости, которык были бедные в детстве. Фото из открытых источников

Джессика Честейн


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Джессика Честейн – одна из самых известных актрис Голливуда рассказала, что выросла в неблагополучной семье, где кроме нее было еще 4 четверо детей. Отец покинул семью вскоре после рождения пятого ребенка, а мать-одиночка едва сводила концы с концами. Честейн рассказала, что была первым человеком в семье, которая "не забеременела в 17 лет". Это дало ей шанс выбраться и сделать то, что она всегда хотела делать со своей жизнью.

7 знаменитостей, выросших в бедности - фото 2

Селин Дион

Известная певица была самой молодой из 14 братьев и сестер. Семья Дион была настолько бедна, что отец был вынужден ходить на робу пешком, чтобы сэкономить хоть какие-то деньги.

7 знаменитостей, выросших в бедности - фото 3

Леонардо Ди Каприо

Будущий сердцеед вырос в нижней части Восточного Голливуда. Мама Лео работала секретарем, а папа продавал комиксы в подземных переходах. Обоим было тяжело удерживать себя и ребенка. Ди Каприо утверждает, что постоянно думал о деньгах: "я все время думал о деньгах, мне было интересно, как я могу заработать деньги на то или иное".

7 знаменитостей, выросших в бедности - фото 4

Деми Мур

Родители Мур были алкоголиками и мало заботились о благополучии своих детей, кроме того, постоянно меняли свое местожительство переезжая и живя в трейлере. Их дочери пришлось взять ситуацию в свои руки. В 16 лет она бросила школу и сбежала из семьи.

7 знаменитостей, выросших в бедности - фото 5

Мера Кэри

Мэрайя Кэри вспоминает, что подростком переехала на Манхэттен и это был сложный период ее жизни. "Я спала на полу, писала песни и была паскудной официанткой", – рассказала она поклонникам на одном из выступлений.

7 знаменитостей, выросших в бедности - фото 6

Шая Лабаф

Родители Шая были голодающими художниками. Лабаф вспоминает, что работы родителей не могли заинтересовать никого, поэтому ему приходилось жить в ужасающих условиях. Однако актер благодарен за то, что произошло с ним в детстве, ведь "это как шрамы, которыми со временем начинаешь гордиться".

7 знаменитостей, выросших в бедности - фото 7

Том Круз

Звезда кинематографа имела сложное детство, из-за отца, который постоянно избивал Тома. Его мать ушла от него только когда Тому исполнилось 12 лет не имея ни денег, ни представлений о будущем.

7 знаменитостей, выросших в бедности - фото 8

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что умерла актриса, игравшая роль Венздей в сериале "Семейка Адамсов".

Также "Комментарии" писали о 7 фильмах , о которых все будут говорить в 2023 году.



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Источник: https://comments.ua/
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