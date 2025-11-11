50-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" ошеломила поклонников в черном купальнике, который она одела под черную юбку, пишет Daily Mail .

50-летняя Ева Лонгория продемонстрировала стройные ноги в смелой прозрачной юбке (ФОТО)

Она одела свой облегающий топ под элегантный, структурированный блейзер с подкладкой на плечах.

Добавив сантиметров к своей миниатюрной фигуре, Ева дополнила свой ансамбль парой черных туфель на остром каблуке.

Во время гламурного ужина Ева приветствовала своих гостей, позируя для фотографий вместе с Мар Саура, Вики Мартин Беррокаль, Амори Ноласко и Марией Браво.

У нее на лице сияла широкая улыбка, когда ее сфотографировали у ресторана. Образ Евы подчеркивал ее невероятные ноги благодаря прозрачности ткани юбки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что голливудская актриса Ева Лонгория недавно привлекла внимание на мероприятии BVLGARI, выйдя в смелом красном платье. В сочетании с соответствующими аксессуарами и гламурным видом ее смелый наряд мгновенно привлек внимание всех.

Платье до пола имело глубокий V-образный вырез и бретельки, подчеркивавшие ее подтянутую фигуру. Она дополнила образ эффектным колье, серьгами в тон и классическими часами BVLGARI. Что касается макияжа, Лонгория выбрала гламурный образ со смелыми красными губами и лаконичным визажом.

Прическу она выбрала с прямыми волосами с пробором посередине. Звезда "Отчаянных домохозяек" поделилась несколькими фотографиями с вечера в Instagram, подписав их: "О прошлой ночи с @bvlgari".

Поклонники быстро заполнили раздел комментариев, многие назвали ее "потрясающей". Один пользователь написал: "Красный – ее цвет... На Вистерию Лейн и везде, куда она идет". Другой добавил: "Просто обожаю этот образ".