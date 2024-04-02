TikTok был создан в 2016 году и за эти годы стал одной из крупнейших платформ социальных сетей в мире, в которой зарегистрировано более миллиарда пользователей. TikTok — это идеальная платформа для распространения видео, которая может создать суперзвезду из любого всего за одну ночь. Портал "Комментарии" подготовил подборку из 10 самых популярных аккаунтов в TikTok.



Самые популярные тиктокеры: Чарли Д'Амелио, Хаби Ламе и Белла Порч

Хаби Ламе в 2022 году стал самым популярным человеком в TikTok по количеству подписчиков. Он обошел другую тикток-знаменитость Чарли Д'Амелио, которая несколько лет была лидером в Тикток. По состоянию на 2024 год Хаби Ламе имеет 161,8 млн подписчиков в TikTok. Инфлюэнсер имеет сенегальское происхождение, но живет в Италии. Когда началась пандемия коронавируса, Хаби Ламе потерял работу на фабрике и начал снимать ролики в TikTok. Инфлюэнсер быстро приобрел известность благодаря коротким комедийным сценам, где он указывает на людей, усложняющих простые задачи.

Второе место по количеству подписчиков TikTok занимает 20-летняя американская танцовщица и интернет-знаменитость Чарли Д'Амелио. На ее аккаунт подписано 152,6 млн. пользователей. Чарли Д'Амелио начала выкладывать видео в TikTok в 15 лет, где мгновенно приобрела популярность и титул "королевы TikTok".

Третье место в TikTok занимает американская видеоблогерка и певица филиппинского происхождения Белла Порч – 93,9 млн подписчиков. На четвертом месте с 93,8 млн подписчиков расположился самый популярный ютубер в мире Джимми Дональдсон, более известный как MrBeast. Пятерку лидеров по количеству подписчиков в TikTok замыкает американская певица и инфлюэнсер Эддисон Рэй – 88,6 млн.

Также в десятку TikTok аккаунтов с самым большим количеством подписчиков попали: американский режиссер и иллюзионист Зак Кинг; мексиканская интернет-персона и певица Кимберли Лоайса; турецкий повар и ресторатор Бурак Оздемир по прозвищу CZN Burak; американский актер Двейн Джонсон и официальный аккаунт TikTok.

10 самых популярных аккаунтов в TikTok по количеству подписчиков:

1. Хаби Ламе – 161,8 млн;

2. Чарли Д'Амелио – 152,8 млн;

3. Белла Порч – 93,9 млн;

4. MrBeast – 93,7 млн;

5. Эддисон Рэй – 88,6 млн;

6. Зак Кинг – 81,2 млн;

7. Кимберли Лоайса – 80,9 млн;

8. TikTok – 79,9 млн;

9. CZN Burak – 74,9 млн;

10. Двейн Джонсон (The Rock) – 74,3 млн.

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