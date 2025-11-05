Американский журнал People уже 40 лет подряд определяет, кто заслуживает титула "Самого сексуального мужчины мира". В 2025 году победил актер из сериала "Бриджертоны" Джонатан Бейли. Однако кто получал этот титул раньше. Подготовили 10 самых сексуальных мужчин мира за последние 10 лет по версии журнала People.

Самые сексуальные мужчины. Фото из открытых источников

Идея создать рейтинг "Самого сексуального мужчины" года возникла у журнала People случайно в 1985 году. Тогда редакторы готовили обложку с Мелом Гибсоном и кто-то выкрикнул: "О Боже, он самый сексуальный мужчина на свете!" Именно так родился один из самых известных ежегодных рейтингов в мире развлечений. С тех пор десятки голливудских звезд, музыкантов и спортсменов получали этот титул.

10 самых сексуальных мужчин мира за последние 10 лет

Редакция People традиционно объявляет победителя в ноябре. Вот как менялся список самых сексуальных мужчин мира за последние 10 лет:

2016 — Двейн Джонсон (актер, борец, продюсер)

2017 — Блейк Шелтон (кантри-певец и телеведущий)

2018 — Идрис Эльба (актер, продюсер, музыкант)

2019 — Джон Ледженд (певец)

2020 — Майкл Б. Джордан (актер, "Крид", "Черная Пантера")

2021 — Пол Радд (актер, "Человек-муравей")

2022 — Крис Эванс (актер, "Капитан Америка")

2023 — Патрик Демпси (актер, "Анатомия Грей")

2024 — Джон Кразински (актер, "Тихое место", "Офис")

2025 — Джонатан Бейли (актер, "Бриджертоны")

Победа Джонатана Бейли в 2025 году стала важнейшим культурным моментом. Впервые People отметил открытого представителя ЛГБТ-сообщества, отражающего более широкие изменения в обществе и шоу-бизнесе. Сам актер отметил, что "красота – это не только внешность, но и честность с самим собой".

