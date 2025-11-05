logo_ukra

10 найсексуальніших чоловіків світу за останні 10 років
НОВИНИ

10 найсексуальніших чоловіків світу за останні 10 років

Журнал People назвав Джонатана Бейлі "Найсексуальнішим чоловіком 2025 року". Дивіться, хто входив до списку найпривабливіших чоловіків останнього десятиріччя.

5 листопада 2025, 23:50
Американський журнал People уже 40 років поспіль визначає, хто заслуговує на титул "Найсексуальнішого чоловіка світу". У 2025 році переміг актор з серіалу "Бріджертони" Джонатан Бейлі. Однак, хто отримував цей титул раніше. Підготували 10 найсексуальніших чоловіків світу за останні 10 років за версією журналу People.

10 найсексуальніших чоловіків світу за останні 10 років

Найсексуальніші чоловіки. Фото з відкритих джерел

Ідея створити рейтинг "Найсексуальнішого чоловіка" року виникла у журналу People випадково у 1985 році. Тоді редактори готували обкладинку з Мелом Гібсоном і хтось вигукнув: "О Боже, він найсексуальніший чоловік на світі!". Саме так народився один із найвідоміших щорічних рейтингів у світі розваг. Відтоді десятки голлівудських зірок, музикантів та спортсменів отримували цей титул.

10 найсексуальніших чоловіків світу за останні 10 років

Редакція People традиційно оголошує переможця в листопаді. Ось як змінювався список найсексуальніших чоловіків світу за останні 10 років:

  • 2016 — Двейн Джонсон (актор, борець, продюсер)
  • 2017 — Блейк Шелтон (кантрі-співак і телеведучий)
  • 2018 — Ідріс Ельба (актор, продюсер, музикант)
  • 2019 — Джон Ледженд (співак)
  • 2020 — Майкл Б. Джордан (актор, "Крід", "Чорна Пантера")
  • 2021 — Пол Радд (актор, "Людина-мураха")
  • 2022 — Кріс Еванс (актор, "Капітан Америка")
  • 2023 — Патрік Демпсі (актор, "Анатомія Грей")
  • 2024 — Джон Кразінські (актор, "Тихе місце", "Офіс")
  • 2025 — Джонатан Бейлі (актор, "Бріджертони")

Перемога Джонатана Бейлі у 2025 році стала важливим культурним моментом. Вперше People відзначив відкритого представника ЛГБТ-спільноти, що відображає ширші зміни у суспільстві та шоубізнесі. Сам актор зазначив, що "краса — це не лише зовнішність, а й чесність із самим собою".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найсексуальніших спортсменів Олімпіади в Парижі.

Також "Коментарі" писали про найкрасивішого чоловіка світу.



