Американський журнал People уже 40 років поспіль визначає, хто заслуговує на титул "Найсексуальнішого чоловіка світу". У 2025 році переміг актор з серіалу "Бріджертони" Джонатан Бейлі. Однак, хто отримував цей титул раніше. Підготували 10 найсексуальніших чоловіків світу за останні 10 років за версією журналу People.

Найсексуальніші чоловіки. Фото з відкритих джерел

Ідея створити рейтинг "Найсексуальнішого чоловіка" року виникла у журналу People випадково у 1985 році. Тоді редактори готували обкладинку з Мелом Гібсоном і хтось вигукнув: "О Боже, він найсексуальніший чоловік на світі!". Саме так народився один із найвідоміших щорічних рейтингів у світі розваг. Відтоді десятки голлівудських зірок, музикантів та спортсменів отримували цей титул.

10 найсексуальніших чоловіків світу за останні 10 років

Редакція People традиційно оголошує переможця в листопаді. Ось як змінювався список найсексуальніших чоловіків світу за останні 10 років:

2016 — Двейн Джонсон (актор, борець, продюсер)

2017 — Блейк Шелтон (кантрі-співак і телеведучий)

2018 — Ідріс Ельба (актор, продюсер, музикант)

2019 — Джон Ледженд (співак)

2020 — Майкл Б. Джордан (актор, "Крід", "Чорна Пантера")

2021 — Пол Радд (актор, "Людина-мураха")

2022 — Кріс Еванс (актор, "Капітан Америка")

2023 — Патрік Демпсі (актор, "Анатомія Грей")

2024 — Джон Кразінські (актор, "Тихе місце", "Офіс")

2025 — Джонатан Бейлі (актор, "Бріджертони")

Перемога Джонатана Бейлі у 2025 році стала важливим культурним моментом. Вперше People відзначив відкритого представника ЛГБТ-спільноти, що відображає ширші зміни у суспільстві та шоубізнесі. Сам актор зазначив, що "краса — це не лише зовнішність, а й чесність із самим собою".

