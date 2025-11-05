Рубрики
Американський журнал People уже 40 років поспіль визначає, хто заслуговує на титул "Найсексуальнішого чоловіка світу". У 2025 році переміг актор з серіалу "Бріджертони" Джонатан Бейлі. Однак, хто отримував цей титул раніше. Підготували 10 найсексуальніших чоловіків світу за останні 10 років за версією журналу People.
Найсексуальніші чоловіки. Фото з відкритих джерел
Ідея створити рейтинг "Найсексуальнішого чоловіка" року виникла у журналу People випадково у 1985 році. Тоді редактори готували обкладинку з Мелом Гібсоном і хтось вигукнув: "О Боже, він найсексуальніший чоловік на світі!". Саме так народився один із найвідоміших щорічних рейтингів у світі розваг. Відтоді десятки голлівудських зірок, музикантів та спортсменів отримували цей титул.
Редакція People традиційно оголошує переможця в листопаді. Ось як змінювався список найсексуальніших чоловіків світу за останні 10 років:
Перемога Джонатана Бейлі у 2025 році стала важливим культурним моментом. Вперше People відзначив відкритого представника ЛГБТ-спільноти, що відображає ширші зміни у суспільстві та шоубізнесі. Сам актор зазначив, що "краса — це не лише зовнішність, а й чесність із самим собою".
