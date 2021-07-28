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Главная Новости Звезды шоубизнес 51-летняя Кэтрин Зета-Джонс позировала в сексуальном бикини
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51-летняя Кэтрин Зета-Джонс позировала в сексуальном бикини

Ранее Зета-Джонс рассказала, как ей удается оставаться в форме

сегодня, 22:13
Автор:

Ольга Чародий

Известная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс захватила своей физической подготовкой. В свои 51 красавица выглядит просто потрясающе. 51-летняя кинозвезда опубликовала в социальной сети Инстаграм черно-белое фото, на котором позировала в купальнике и эффектном шляпе.

51-летняя Кэтрин Зета-Джонс позировала в сексуальном бикини

Кэтрин Зета-Джонс (фото из открытых источников)

Пользователи были ошарашены публикацией кумира. В комментариях фаны отметили, что Кэтрин в прекрасной форме. "Красотка", "Великолепная фигура", "Выглядишь потрясающе!", "Давно не было фото в бикини", "Эффективная женщина", "Вау", — пишут в сети.

Ранее Зета-Джонс рассказала, как ей удается оставаться в форме. Актриса призналась, что придерживается сбалансированной диеты, но не отказывает себе в десертах. А вот от алкогольных напитков звезда полностью отказалась много лет назад. А еще красавица показывала видео, как занимается йогой. В ролике звезда "Ловушки" предстала в черном сплошном купальнике.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс рассказала о том, как им с Майклом Дугласом удалось прожить в счастливом браке уже 20 лет. Знаменитость отметила, что у них с мужем разница в возрасте 25 лет, но это не помешало им построить крепкую семью. Кэтрин Зета-Джонс говорит, что каждые отношения переживают определенные взлеты и падения, но важно поддерживать их с помощью уважения и любви. Также нельзя терять чувство юмора. "Мы никогда не теряли чувства юмора, а также всегда наслаждались компанией друг друга… Мы с мужем проводили много времени вместе, потому что у нас нет работы, которая начинается в 9 утра и заканчивается в 5 вечера, как у многих пар. Мы либо полностью работаем, либо отдыхаем", — подчеркнула голливудская актриса.  


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Источник: https://www.instagram.com/catherinezetajones/?utm_source=ig_embed&ig_rid=934b2173-bb14-48fa-9925-e5367ab7ed60
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