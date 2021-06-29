63-летняя Шэрон Стоун показала подтянутую фигуру в сексуальном бикини

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Ольга Чародий
Голливудская актриса Шэрон Стоун поразила своих поклонников
соблазнительным летним фото. Звезда кино опубликовала снимок, на котором
показала подтянутую фигуру в купальнике.
Шэрон Стоун (фото из открытых источников)
Так, 63-летняя актриса Шэрон Стоун показала своим подписчикам
в социальной сети Instagram, как проходит ее лето. Звезда Голливуда опубликовала
снимок, на котором она предстала в желтом бикини. При этом актриса подняла руки
над головой и улыбается в камеру. Такой наряд подчеркнул подтянутую фигуру
Стоун.
Шэрон подписала фотографию короткой фразой "Счастливое лето". А в комментариях пользователи не обделили вниманием и ее пса, которого можно заметить на заднем фоне.
Напомним, Шэрон Стоун на днях выпустила свою автобиографическую книгу, в которой раскрыла шокирующие подробности своей личной жизни. Знаменитость призналась, что в 18-летнем возрасте в тайне от всех сделала аборт. Звезда фильма "Основной инстинкт" поделилась, что забеременела, когда училась в колледже, от парня, который был у нее первым. Она не рассказала об этом ни друзьям, ни близким, а поехала самостоятельно делать аборт в клинику, расположенную в штате Огайо. "Это был секрет, и мне некому было его рассказать. Я сидела в своей комнате и несколько дней истекала кровью. Я была ослаблена и напугана", – подчеркнула актриса.
После случившегося, по словам Шэрон, она собрала окровавленные простыни и одежду и сожгла все это в бачке возле своего колледжа, а потом вернулась к учебе. Голливудская актриса призналась, что пережила сильную боль, а все потому, что была сексуально неопытной и не знала, что может забеременеть. Хотя к тому времени у нее в городе уже был центр планирования семьи, в который можно было обратиться за консультацией или получить контрацептивы.
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