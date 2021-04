«Я истекала кровью»: голливудская актриса сделала тайный аборт

63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун на днях выпустила свою автобиографическую книгу, в которой раскрыла шокирующие подробности своей личной жизни. Знаменитость призналась, что в 18-летнем возрасте в тайне от всех сделала аборт.

Шэрон Стоун (фото из открытых источников)

Звезда фильма "Основной инстинкт" поделилась, что забеременела, когда училась в колледже, от парня, который был у нее первым. Она не рассказала об этом ни друзьям, ни близким, а поехала самостоятельно делать аборт в клинику, расположенную в штате Огайо.

"Это был секрет, и мне некому было его рассказать. Я сидела в своей комнате и несколько дней истекала кровью. Я была ослаблена и напугана", – подчеркнула актриса.

После случившегося, по словам Шэрон, она собрала окровавленные простыни и одежду и сожгла все это в бачке возле своего колледжа, а потом вернулась к учебе.

Голливудская актриса призналась, что пережила сильную боль, а все потому, что была сексуально неопытной и не знала, что может забеременеть. Хотя к тому времени у нее в городе уже был центр планирования семьи, в который можно было обратиться за консультацией или получить контрацептивы.

Отметим, что после аборта, сделанного в юном возрасте, звезда "Основного инстинкта" так и не смогла самостоятельно выносить и родить ребенка. У Шэрон Стоун было три выкидыша. Но у нее есть трое детей, которых она усыновила.

Напомним, ранее голливудская актриса Шэрон Стоун призналась, что в детстве подвергалась сексуальному насилию со стороны родного дедушки.

Также издание "Комментарии" сообщало, что в своей автобиографической книге "The Beauty of Living Twice" Шэрон Стоун рассказала, как пластический хирург увеличил ей грудь без ее согласия.

