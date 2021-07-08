Леди Гага показалась в неузнаваемом виде

Американская певица Леди Гага, которая любит эпатировать публику своими яркими эксцентричными выходками, порадовала своих фанатов новым коротким роликом в Instagram. На этот раз 35-летняя звезда позировала топлес и без макияжа — совсем не похожая на свой сценический образ.

Леди Гага (фото из открытых источников)

"Сияй, как солнце", — подписала певица свой пост, который менее чем за сутки набрал более 8,3 миллионов просмотров. Фанаты восхитились естественной красотой звезды.

За спиной у принимающей солнечные ванны в своем саду Леди Гаги виднеется ее особняк, который она купила в Малибу за 22 миллиона долларов.

Леди Гага поделилась с поклонниками своей радостью и показала букет от своего бойфренда, бизнесмена Майкла Полански. Подарок был доставлен ко Дню рождения певицы, однако Леди Гага признается возлюбленный часто балует ее шикарными романтическими презентами.

Возлюбленный презентовал певице

гигантскую корзину с белыми цветами. Чтобы показать ее размер, Леди Гага сфотографировалась рядом с цветами в домашнем костюме. "Когда бойфренд присылает тебе все цветы Рима на день рождения. Я люблю тебя, милый. Я не могу дождаться, когда буду дома с тобой и нашими собаками. Это все, что мне нужно", — говорится в подписи под фотографией подарка, которую Леди Гага опубликовала в социальной сети.

Напомним,

Ранее певица рассказала, что у нее были психологические проблемы, на борьбу с которыми ей потребовалось много времени. Леди Гага призналась, что ненавидела свою известность, потому что она мешала ей быть нормальный человеком и жить обычной жизнью. Люди воспринимают ее как большую знаменитость, поэтому она не может нормально сходить в продуктовый магазин или пообедать с семьей в кафе, потому что на ее постоянно смотрят, подходят и фотографируют.

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