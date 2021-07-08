logo
Русский Українська

BTC/USD

33379.70

ETH/USD

2284.73

LTC/USD

135.21

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Леди Гага показалась в неузнаваемом виде
commentss НОВОСТИ Все новости

Леди Гага показалась в неузнаваемом виде

На этот раз 35-летняя звезда позировала топлес и без макияжа

сегодня, 04:45
Автор:

Ольга Чародий

Американская певица Леди Гага, которая любит эпатировать публику своими яркими  эксцентричными выходками, порадовала своих фанатов новым коротким роликом в Instagram. На этот раз 35-летняя звезда позировала топлес и без макияжа — совсем не похожая на свой сценический образ.

Леди Гага показалась в неузнаваемом виде

Леди Гага (фото из открытых источников)

"Сияй, как солнце", — подписала певица свой пост, который менее чем за сутки набрал более 8,3 миллионов просмотров. Фанаты восхитились естественной красотой звезды.

За спиной у принимающей солнечные ванны в своем саду Леди Гаги виднеется ее особняк, который она купила в Малибу за 22 миллиона долларов.

 

Напомним, Леди Гага поделилась с поклонниками своей радостью и показала букет от своего бойфренда,  бизнесмена Майкла Полански. Подарок был доставлен ко Дню рождения певицы, однако Леди Гага признается  возлюбленный часто балует ее шикарными романтическими презентами. Возлюбленный  презентовал певице гигантскую  корзину с белыми цветами. Чтобы показать ее размер, Леди Гага сфотографировалась рядом с цветами в домашнем костюме. "Когда бойфренд присылает тебе все цветы Рима на день рождения. Я люблю тебя, милый. Я не могу дождаться, когда буду дома с тобой и нашими собаками. Это все, что мне нужно", — говорится в подписи под фотографией подарка, которую Леди Гага опубликовала в  социальной сети.

Ранее певица рассказала, что у нее были психологические проблемы, на борьбу с которыми ей потребовалось много времени. Леди Гага призналась, что ненавидела свою известность, потому что она мешала ей быть нормальный человеком и жить обычной жизнью. Люди воспринимают ее как большую знаменитость, поэтому она не может нормально сходить в продуктовый магазин или пообедать с семьей в кафе, потому что на ее постоянно смотрят, подходят и фотографируют.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/ladygaga/?utm_source=ig_embed&ig_rid=cea2cc2b-891a-4072-98c6-f95a8396c69e
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ