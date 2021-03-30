Леди Гага получила гигантский букет от партнера

Американская поп-дива Леди Гага поделилась с поклонниками своей радостью и показала букет от своего бойфренда, бизнесмена Майкла Полански. Подарок был доставлен ко Дню рождения певицы, однако Леди Гага признается возлюбленный часто балует ее шикарными романтическими презентами.

Леди Гага (фото из открытых источников)

Возлюбленный певицы презентовал певице гигантскую корзину с белыми цветами. Чтобы показать ее размер Леди Гага сфотографировалась рядом с цветами в домашнем костюме.

"Когда бойфренд присылает тебе все цветы Рима на день рождения. Я люблю тебя, милый. Я не могу дождаться, когда буду дома с тобой и нашими собаками. Это все, что мне нужно", — говорится в подписи под фотографией подарка, которую Леди Гага опубликовала в своей социальной сети.

Напомним, 34-летняя певица рассказала, что у нее были психологические проблемы, на борьбу с которыми ей потребовалось много времени. Леди Гага призналась, что ненавидела свою известность, потому что она мешала ей быть нормальный человеком и жить обычной жизнью. Люди воспринимают ее как большую знаменитость, поэтому она не может нормально сходить в продуктовый магазин или пообедать с семьей в кафе, потому что на ее постоянно смотрят, подходят и фотографируют. "Мой самый большой враг – "Леди Гага", вот о чем я думала. Мой самый большой враг – она", — говорит исполнительница. Еще звезда призналась, что ее каждый день посещали суицидальные мысли, она не находила причин, чтобы жить, кроме как своих родных. Ее альбом Chromatica посвящен периоду, когда ей сложно было справиться со своей славой и в песнях она рассказала о своих проблемах.



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