Легендарная АВВА возвращается: шведская группа готовится к выпуску альбома

Прославленная в 70-х шведская музыкальная группа АВВА готовится к выпуску новых хитов, который состоится в 2021 году. Об этом сообщает агентство DailyMail.

Издание отмечает, что квартет собирался отправиться в мировое турне, но пандемия коронавируса нарушила эти планы и теперь речь идет только о презентации пяти песен.

О новых треках известно, что один из них называется I Still Have Faith In You, другой — Don’t Shut Me Down. Одна песня будет танцевальной, другая — балладой.

Отметим, что группа АВВА анонсировала выпуск новых двух песен в 2018 году, после 35-летнего перерыва.

Шведский поп-квартет ABBA (Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад) был образован в 1972 году и просуществовал 10 лет. Музыканты за это время успели выиграть Евровидение-1974 и записать большое количество хитов, которые сейчас являются классикой поп-музыки.



