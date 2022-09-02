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Леонардо Ди Каприо нашел новую девушку – это украинка

У американского актера новая возможная девушка, ею оказалась 22-летняя украинка.

сегодня, 10:29
Автор:

Slava Kot
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Леонардо ди Каприо недавно разорвал свои отношения с Камилой Морроне, но уже компанию 47-летнему актеру составляет украинская модель Мария Берегова. Интересно, что она всего на три года младше своей предшественницы.

Леонардо Ди Каприо нашел новую девушку – это украинка

Леонардо Ди Каприо нашел новую девушку – это украинка. Фото из открытых источников

Леонардо Ди Каприо встречался с Морроне с 2018 года, хотя на самом деле он был знаком с ней гораздо раньше, когда ей было всего 12 лет. Девушку с ди Каприо познакомил Аль Пачино, являющийся партнером ее матери Лусилы Соли. Они поддерживали связь, а когда Камила выросла, а Лео остался одиноким, между ними завязались отношения. Говорили, что их объединила настоящая любовь, и актер еще никогда не был так влюблен. По словам окружения, он подумывал о женитьбе и рождении детей. Теперь он якобы изменил свои планы, поскольку Камили исполнилось 25. Говорят, Леонардо Ди Каприо бросает девушек, как только им исполняется 25 лет.

Новой вероятной девушке Лео Марии Береговой – 22 года. Пара была сфотографирована вместе, хотя и на безопасном расстоянии, во время поездки в Сан-Тропе. Большую часть времени они проводили на яхте артиста, где Берегова позировала для фото.

Ди Каприо никогда не комментировал свою любовную жизнь, поэтому трудно ждать от него объяснений, кем для него эта темноволосая украинка. Он также не скажет, почему и когда он принял решение покинуть Камилу.

Как сообщает Daily Mail, 22-летняя девушка снова носит свою девичью фамилию после развода с внуком Масуда Абделхафида – внука "правой руки" Муамарра Каддафи. Хотя у молодой женщины течет украинская кровь, родители воспитывали ее в Швейцарии, где она училась в эксклюзивной школе. Сейчас Мария живет в Лондоне, изучает фармацевтику, чтобы однажды взять семейный бизнес. За ней в Instagram следят более 45 000 пользователей, которые могут наблюдать за ее роскошной жизнью.

Ранее портал "Комментарии" писал о расставании ди Каприо с Камилой Морроне.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-11170587/Maria-Beregova-22-model-linked-newly-single-Leonardo-DiCaprio-grabs-juice-London.html
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