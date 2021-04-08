Леся Никитюк удивила школьным фото

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Ольга Чародий
Телеведущая Леся Никитюк, сменившая недавно прическу, не
устает удивлять своих поклонников. На своей странице в Instagram она показала,
как выглядела в девятом классе. Тогда у Леси была челка и светлые, слегка
волнистые волосы, скромный макияж.
Леся Никитюк (фото из открытых источников)
Подписчики Никитюк, в том числе и ее звездные друзья, в комментариях удивляются, оставляют комплименты и отмечают, что Леся сейчас выглядит совершенно иначе. Замечают, что у нее изменилась форма носа.
Напомним, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, какой диагноз ей поставили врачи, когда ей было 22 года. Так, на своей странице в социальных сетях она написала, что получила приговор, вряд ли она сможет иметь детей. В то время у нее был тяжелый рабочий график: в сутки Маша спала по 3-4 часа. Отсутствие какого-либо цикла привело к тому, что врачи предупредили ее о серьезной опасности. "Мне было 22. К тому времени я уже три года, как вела утреннее шоу. Три года, как вставала в 4:30 утра, заканчивала университет и спала по 3-4 часа в сутки. Мой цикл полностью исчез на полтора года от такого ритма жизни. Я набрала свои первые 10 кг. И получила приговор, что вряд ли когда-либо забеременею", — говорится в сообщении.
К счастью, диагноз оказался ложным и сейчас у телеведущей с ее супругом есть двое прекрасных детей – 16-летняя дочь Нана и 6-летний сын Александр. Добавим, что ранее Маша Ефросинина расплакалась на глазах у поклонников из-за дочери. Известно, что девочка улетела учиться в Канаду, а телеведущей очень тяжело переживать разлуку с ней, поэтому она не смогла сдержаться.
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