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Леся Никитюк удивила школьным фото

Леся Никитюк позировала на камеру в светлом джинсовом пиджаке, ожерелье из дерева, а из-под низа виднелась белая кофта

сегодня, 04:00
Автор:

Ольга Чародий

Телеведущая Леся Никитюк, сменившая недавно прическу, не устает удивлять своих поклонников. На своей странице в Instagram она показала, как выглядела в девятом классе. Тогда у Леси была челка и светлые, слегка волнистые волосы, скромный макияж.

Леся Никитюк удивила школьным фото

Леся Никитюк (фото из открытых источников)

"9 классница Лесюшка говорит всем привет. Милая, скромная, наивная девочка. Не то, что сейчас. Деревянные бусы", — с юмором подписала Леся свое фото

Подписчики Никитюк, в том числе и ее звездные друзья, в комментариях удивляются, оставляют комплименты и отмечают, что Леся сейчас выглядит совершенно иначе. Замечают, что у нее изменилась форма носа.

Напомним, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, какой диагноз ей поставили врачи, когда ей было 22 года. Так, на своей странице в социальных сетях она написала, что получила приговор, вряд ли она сможет иметь детей. В то время у нее был тяжелый рабочий график: в сутки Маша спала по 3-4 часа. Отсутствие какого-либо цикла привело к тому, что врачи предупредили ее о серьезной опасности.  "Мне было 22. К тому времени я уже три года, как вела утреннее шоу. Три года, как вставала в 4:30 утра, заканчивала университет и спала по 3-4 часа в сутки. Мой цикл полностью исчез на полтора года от такого ритма жизни. Я набрала свои первые 10 кг. И получила приговор, что вряд ли когда-либо забеременею", — говорится в сообщении. 

Леся Никитюк удивила школьным фото - фото 2


К счастью, диагноз оказался ложным и сейчас у телеведущей с ее супругом есть двое прекрасных детей – 16-летняя дочь Нана и 6-летний сын Александр.  Добавим, что ранее Маша Ефросинина расплакалась на глазах у поклонников из-за дочери. Известно, что девочка улетела учиться в Канаду, а телеведущей очень тяжело переживать разлуку с ней, поэтому она не смогла сдержаться.





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