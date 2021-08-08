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Главная Новости Звезды шоубизнес Лобода призналась, что перебралась из РФ в Европу и чувствует себя там счастливой
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Лобода призналась, что перебралась из РФ в Европу и чувствует себя там счастливой

Светлана Лобода призналась, что уже два года не живет в России

сегодня, 14:52
Автор:

Кравцев Сергей

Популярная певица уже два года как сменила свою прописку и больше не живет в России. Теперь ее дом находится на побережье моря в одной из стран Европы. Причем девушка перебралась в Европу не одна, а со всей семьей. В какой именно стране теперь ее дом, Светлана Лобода не рассказала. Как информируют "Комментарии", своим признанием исполнительница поделилась в программе "Ранок з Україною".

Лобода призналась, что перебралась из РФ в Европу и чувствует себя там счастливой

Светлана Лобода. Фото: Viva.ua

По словам Светланы, теперь каждый день у нее начинается с благодарности за то, что есть возможность жить среди такой красоты, дышать морским воздухом и понимать, что тебя окружают доброжелательные люди.

Певица рассказала, что душой отдыхает на новом месте жительства, ведь кругом люди, которые не знают о ее звездной славе и работе, воспринимают ее без каких-либо заслуг. По словам Лободы, у нее есть приятные перемены и в личной жизни, ведь рядом любимый мужчина. Светлана призналась, что подумывает о том, чтобы в очередной раз стать матерью. По крайней мере сегодня она живет мечтой о том, чтобы подарить любимому мужчине ребёнка. 

"Мне, конечно, очень хотелось бы ещё мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое "бабье" царство дома: очень много бабушек, тёть, нянь", – отметила Светлана Лобода.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Светлана Лобода перестала скрывать информацию о том, что перебралась в Россию и с головой окунулась в поп-жизнь Москвы, участвуя в проектах и ток-шоу на телевизионных каналах. Теперь же певица решила вернуться в Украину с концертом. Журналисты узнали, сколько стоят билеты на концерт звезды.


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Источник: https://kanalukraina.tv/ru/programs/ranok-z-ukrayinoyu
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