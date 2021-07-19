Лобода решила вернуться в Украину с концертом: сколько стоят билеты

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Лиля Воробьева
Популярная украинская певица уже давно уехала жить и работать в Россию. Сейчас планирует выступить в одном из одесских клубов. Событие на своей странице в Instagram анонсировал клуб Ibiza Beach Club.
Светлана Лобода (фото из открытых источников)
Известно, что певица после скандалов, которые случались на ее концертах в Украине, перестала проводить активную концертную деятельность в стране. Вместо этого она стала больше выступать и гастролировать в России. Но, похоже, что после скандала ее бывшего продюсера с Киркоровым певица планирует вновь начать выступать в Украине.
Пока Лобода не сообщала в сети, что приедет в Одессу с концертом, но на афише в клубе уже есть ее имя и дата выступления. Она собирается дать концерт 14 августа.
Стоит отметить, что цены на билеты Лободы достаточно высоки. На сайте одесского клуба уже началась их продажа. Большинство уже недоступно.
У барной стойки дешевые билеты стоят от 1300 гривен. Остальные от двух тысяч и до двенадцати. На сегодня в продаже доступны билеты по 2500, 4500, 8000, 12000 гривен.
В комментарии пользователи социальной сети разделились на два лагеря. Одни осуждают певицу за ее выступления в России. Другие, наоборот рады, что певица выступит наконец в Украине.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Лобода показала фото дочери в первые дни жизни. Певица Светлана Лобода в очередной раз призналась в материнской любви. Ее младшей дочери Тильде исполнилось три года. Фанаты и поклонники наперебой начали приветствовать певицу и ее дочь, и желать счастья звездной семьи. Известно, что Тильда появилась на свет в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса. Многие СМИ писали, что отцом девочки является немецкий музыкант, лидер Rammstein Тилль Линдеманн. Девочку якобы даже назвали в его честь.
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