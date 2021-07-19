Лобода решила вернуться в Украину с концертом: сколько стоят билеты

Популярная украинская певица уже давно уехала жить и работать в Россию. Сейчас планирует выступить в одном из одесских клубов. Событие на своей странице в Instagram анонсировал клуб Ibiza Beach Club.

Светлана Лобода (фото из открытых источников)

Известно, что певица после скандалов, которые случались на ее концертах в Украине, перестала проводить активную концертную деятельность в стране. Вместо этого она стала больше выступать и гастролировать в России. Но, похоже, что после скандала ее бывшего продюсера с Киркоровым певица планирует вновь начать выступать в Украине.

Пока Лобода не сообщала в сети, что приедет в Одессу с концертом, но на афише в клубе уже есть ее имя и дата выступления. Она собирается дать концерт 14 августа.

Стоит отметить, что цены на билеты Лободы достаточно высоки. На сайте одесского клуба уже началась их продажа. Большинство уже недоступно.