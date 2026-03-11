Лолита Милявская шокировала претензией из-за жизни в России: чего не хватает фанатке Путина

Российская певица Лолита Милявская, родившаяся в Украине, но поддерживающая полномасштабное вторжение РФ на ее родину, откровенно рассказала о трудностях в своей жизни и финансовых проблемах в России.

Фото: из открытых источников

По сообщениям пророссийских СМИ, в болгарском доме Лолиты, где проживают ее взрослая дочь и пожилая мать, произошла серьезная проблема с дымоходом. Предыдущие мастера, пытавшиеся его отремонтировать, почти повлекли за собой пожар.

В связи с этим Милявская заявила, что ей не хватает "мужика", который помогал бы в бытовых делах и ремонтах.

"Теперь я уже буду думать о том, чтобы Господь дал какого-то нормального мужика, чтобы он занимался вот этой фигней с дымоходами", — пожаловалась она.

Ранее стало известно, что врачи диагностировали у Лолиты спазм сосудов и настоятельно рекомендовали отказаться от курения.

"Я выкуривала по две пачки сигарет в день, имела четыре-пять приборов. Все закончилось тем, что я уехала отдыхать, случился спазм сосудов с повышением давления, с панической атакой. Приехала скорая, и врачи спросили: "А что это у вас на полке?" Я ответила, что это IQOS, вытирая слезы и сопли, потому что дико боялась сдохнуть.

Как уже писали "Комментарии", певица Лолита Милявская, родившаяся в Мукачево и сейчас проживающая в России, в очередной раз оказалась в центре внимания из-за жалобы на собственную пенсию. В интервью российским СМИ во время премии "Золотой Граммофон" артистка призналась, что размер ее пенсионных выплат от государства-агрессора не позволяет ему спокойно планировать отдых в почтенном возрасте.