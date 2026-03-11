Лоліта Мілявська шокувала претензією через життя у Росії: чого не вистачає фанатці Путіна

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка народилася в Україні, але підтримує повномасштабне вторгнення РФ на її батьківщину, відверто розповіла про труднощі у своєму житті та фінансові проблеми в Росії.

За повідомленнями проросійських ЗМІ, у болгарському будинку Лоліти, де проживають її доросла дочка та літня мати, сталася серйозна проблема з димарем. Попередні майстри, які намагалися його відремонтувати, майже спричинили пожежу.

У зв’язку з цим Мілявська заявила, що їй не вистачає "мужика", який би допомагав у побутових справах та ремонтах.

"Тепер я вже буду думати про те, щоб Господь дав якогось нормального мужика, щоб він займався ось цією фігнею з димарями", — поскаржилася вона.

Раніше стало відомо, що лікарі діагностували у Лоліти спазм судин і настійно рекомендували відмовитися від куріння.

"Я викурювала по дві пачки сигарет на день, мала чотири-п’ять приладів. Все закінчилося тим, що я поїхала відпочивати, стався спазм судин із підвищенням тиску, з панічною атакою. Приїхала швидка, і лікарі запитали: “А що це у вас на полиці?” Я відповіла, що це IQOS, витираючи сльози та соплі, бо дико боялася здохнути. Вони сказали: курити треба кидати, бо в один момент все може закінчитися дуже погано", — поділилася Лоліта.

Як вже писали "Коментарі", співачка Лоліта Мілявська, яка народилася в Мукачеві та зараз проживає в Росії, вкотре опинилася в центрі уваги через скарги на власну пенсію. В інтерв’ю російським ЗМІ під час премії "Золотий Грамофон" артистка зізналася, що розмір її пенсійних виплат від держави-агресора не дозволяє їй спокійно планувати відпочинок у поважному віці.