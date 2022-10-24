Лорак, Повалий, Егорова и другие поющие в России – получили новые санкции на Родине: подробности

Как передает портал "Комментарии", СНБО ввел новые санкции против более 2500 лиц. В этот список попали политические деятели РФ и Беларуси, военные этих двух стран, а также иностранные наемники, военные Сирии, публичные люди, актеры, писатели, музыканты. Есть в этом перечне и бывшие звезды украинского шоу-бизнеса Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко, Анна Седокова и Снежана Егорова. Также введены санкции против популярной телеведущей, супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Все они когда-то зажигали на украинской сцене, а потом решили для себя, что российская аудитория им ближе и зарабатывать в стране-агрессора можно на порядок больше.

Ани Лорак и Таисия Повалий. Фото: из открытых источников

Даже после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину эти артистки ни разу не выказались против России, не поставили под сомнение решения путинского режима. Они никак не поддержали свою Родину, где родились и сформировались, как личности, сделали первые шаги к большой сцене.

Теперь по решению СНБО им заблокировали активы на территории Украины. Им запрещено проводить торговые операции. Бывшим украинским звездам запрещен транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Также им отказано в выведении капитала за пределы Украины. Этот перечень запретов еще можно продолжать, но одним из самых важны в нем есть лишение государственных наград Украины, других форм награждения.

Стоит отметить, что у Ани Лорак было два звания – народная артистка Украины и заслуженная артистка Украины. Теперь ни первого, ни второго у нее нет. У Повалий было наград побольше – заслуженная артистка Украины, народная артистка Украины и несколько орденов. У Седоковой были награды в Украине только музыкальные. Всего этого артистки лишились.

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