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Лучше оригинала: Оля Полякова повторила вирусный танец Уэнздей (ВИДЕО)

Известная украинская исполнительница Оля Полякова, которая известна своим эксцентричным поведением на публике, решила не отставать от современных трендов.

сегодня, 05:15
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Автор:

Анна Нестерова

Лучше оригинала: Оля Полякова повторила вирусный танец Уэнздей (ВИДЕО)

Уэнздей/ Фото: скриншот

Свежий американский сериал "Уэнздей" от стримингового сервиса Netflix побил все рекорды по просмотрам. Так, сверхъестественное шоу в жанре ужасов и комедии, за первую же неделю, набрало 341,23 миллион часов просмотров. 

Таким образом новому сериалу удалось обойти другие громкие проекты, такие как четвертый сезон "Очень странных дел", пятый сезон "Короны" и "1988".

Об этом сообщается на сайте  Deadline. 

Сериал рассказывает нам о героине Уэнздей Аддамс из "Семейки Аддамс во время ее обучения в академии "Невермор". Премьера шоу состоялась 23 ноября и оно сразу же завоевало поклонников по всему миру.

На волне огромной популярности танец Уэнздей из одноименного сериала стал буквально вирусным, а короткие видео с его интерпретацией заполонили просторы социальных сетей и превратились в главный тренд TikTok.

Известная украинская исполнительница Оля Полякова решила не стоять в стороне от современных трендов и также исполнила танец Уэнздей. Для этого певица сделал себе яркий макияж и завязала две косички. Также Полякова облачилась в черный боди и короткую юбку такого же цвета.

Танец в исполнении Оли Поляковой вызвал резонанс в социальных сетях и очень понравился фанатам исполнительницы. Ее буквально завалили восторженными комментариями, отметив отличную фигуру певицы, которая является матерью двоих детей. Также в комментариях можно прочесть о том, что танец Поляковой получился даже "лучше оригинала".

Ранее "Комментарии" писали о том, что назван главный претендент на роль Джеймса Бонда. В новых сериях бондианы "агента 007", по всей видимости, сыграет более молодой актер, который сменит на этом посту Дэниала Крейга.

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