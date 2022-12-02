Джеймс Бонд — это главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов, снятых по ним. Он невероятный и смелый агент MИ-6, шпион Секретного агентства МИ-6, также известный под кодовым именем "агент 007".

Новый Джеймс Бонд/Фото: instagram.com

Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется "бондианой" и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории. С 1962 по 2021 год вышло 25 фильмов, а франшиза принесла её создателям более 7 млрд долларов США, став третьим по успешности киносериалом в истории.



С 2006 по 2021 годы Бонда на экранах воплощал голливудский актер Дэниела Крейг. Продюсеры франшизы решили заменить Крейга "на посту", но до конца не определились с актером, который сыграет главную роль.

По предварительным данным, создатели планируют позвать в продолжение картины более молодого актера. Так, на роль нового Бонда рассматривались кандидатуры таких звезд, как Том Харди, Идрис Эльба и Джеймс Нортон. Однако по инсайдерской информации The Sun, в продолжении бондианы главную роль сыграет британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, которому на данный момент исполнилось 32 года.





Актер Аарон Тейлор-Джонсон стал всемирно известным благодаря главной роли в биографическом фильме "Стать Джоном Ленноном". За игру в этой ленте Тейлор-Джонсон был удостоен в 2009 году звания "Лучший исполнитель главной мужской роли" по версии British Independent Film Awards. Кроме этого актера можно заметить в картинах "Мстители: Эра Альтрона" и "Быстрее пули" с Брэдом Питтом в главных ролях.

Интересно, что отличительными чертами Джеймса Бонда являются: авантюризм, решительность, нацеленность на силовое решение конфликтов, равно как черты плейбоя — страсть к женщинам, азартным играм и дорогим гоночным автомобилям. Также он заядлый курильщик и ценитель изысканного алкоголя.

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