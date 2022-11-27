Вы будете удивлены: Netflix показал трейлер "Пиноккио" от Гильермо дель Торо (ВИДЕО)



















В ноябре на официальном YouTube-канале Netflix был опубликован трейлер предстоящего кукольного фэнтезийного музыкального мультфильма от режиссеров Гильермо дель Торо и Марка Густафсона под лаконичным названием "Пиноккио" (Pinocchio).

Пиноккио от Netflix/Скриншот

Данное произведение было создано по мотивам известной детской сказки, которая повествует о невероятных приключениях деревянного мальчика. Оригинальная сказка имеет название "Приключения Пиноккио", а написал ее итальянский автор Карло Коллоди.

Стоит отметить, что данная премьера проходит достаточно "скрытно" и особо не пиарится среди потенциальных зрителей, хотя рейтинг ожидания мультфильма, на данный момент, превышает 90%.

Известно, что Гильермо дель Торо, известный своими мрачными и необычными картинами, в этом проекте переосмысливает классическую историю о деревянном мальчике, который внезапно оживает. Живая кукла должна исцелить сердце резчика по дереву по имени Джеппетто, скорбящего по своему умершему ребенку.

Мультфильм покажет зрителям "озорные и непослушные приключения Пиноккио", а также его неистовую погоню "за своим местом в этом мире".

Отмечается, что по мнению режиссеров, их "Пиноккио" – это история, которую люди думают, что знают, но на самом деле дела обстоят вообще не так.

Премьера должна состояться на стриминговом сервисе Netflix 9 декабря.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Netflix снимут продолжение сериала "Монстр: История Джеффри Дамера". Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix заявил о продолжении нашумевшего сериала под названием "Монстр: История Джеффри Дамера".

Долгожданное продолжение серии эпичных боевиков о супер-киллере по прозвищу Баба-Яга должно выйти на экраны 24 марта 2023 года.





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