Любимый актер детства наконец-то получил «Оскар»

В Лос-Анджелесе голливудскому актеру Том Крузу впервые в карьере вручили почетный "Оскар". Награда была присуждена 16 ноября на церемонии Governor Awards, которая проходит отдельно от основной церемонии "Оскар". За более чем 40 лет в кино Круз четырежды номинировался на премию, но ни разу не выигрывал.

Улюблений актор дитинства нарешті отримав «Оскар»

Круз ранее номинировался как лучший актер за фильмы "Рожденный четвертого июля" и "Джерри Магуайер", как лучший актер второго плана за "Магнолию", а также продюсер "Топ Ган: Меверик".

Почетный "Оскар" считается одной из самых престижных наград в кинобизнесе: среди прошлых лауреатов Чарли Чаплин, Джуди Гарленд, Федерико Феллини, Фрэнсис Форд Коппола и Спайк Ли. Теперь в этот список вошел и Том Круз, которого в Голливуде называют "спасителем кино" за вклад в возрождение кинопроката после пандемии.

Круз прославился не только ролями, но и своими рискованными трюками в серии "Миссия невыполнима", а также работой с культовыми режиссерами — от Стэнли Кубрика до Пола Томаса Андерсона.

