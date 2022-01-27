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Маколей Калкин сделал предложение маме своего сына

41-летний Маколей Калкин всегда тщательно скрывал личную жизнь

сегодня, 21:45
Автор:

Ольга Чародий
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Американский актер Маколей Калкин и его девушка актриса Бренда Сонг обручились. Журналистам удалось сфотографировать любимую актера, на пальце которой красовался перстень с бриллиантом. Об этом сообщило издание People. 41-летний Маколей Калкин всегда тщательно скрывал личную жизнь. Даже беременность избранницы актер не комментировал. Пара в отношениях уже 4 года.

Маколей Калкин сделал предложение маме своего сына

Маколей Калкин (фото из открытых источников)

В прошлом году у пары родился сын, которого назвали Дакотой в честь погибшей сестры Маколея. Теперь выяснилось, что актер намерен жениться. При этом влюбленные очень сдержанно прокомментировали радостную новость. Кроме того, некоторые комментарии дали знакомые пары, пожелавшие сохранить анонимность. Они заверили, что дело постепенно идет к свадьбе.

Напомним, недавно в свет вышел трейлер нового перезапуска комедии "Один дома". Компания Disney работает над продолжением легендарной ленты. Следовательно, главный герой картины устал отвечать  своим фанатам на вопрос, почему он не играет в фильме. Именно поэтому Маколей Калкин сделал официальное заявление. В своем Twitter он написал, что желает всей команде успеха.

Не секрет, что огромная армия фанатов и поклонников "Один дома" ждали возвращения Маколея Калкина, но к сожалению, актер не будет участвовать в фильме. Ему пришлось по этому поводу сделать официальное заявление, ведь фанаты постоянно задают ему этот вопрос в личных сообщениях. Поэтому актер предупредил всех, что он не играет никакой роли в продолжении фильма, но желает всей команде успеха. Очень много людей спрашивали его об этом, поэтому он решил сделать заявление, ведь просто устал всем отвечать.



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Источник: https://people.com/movies/macaulay-culkin-brenda-song-engaged/
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