Популярный российский артист Максим Галкин, который в РФ считается иноагентом и поддерживает Украину, произвел настоящий фурор в социальной сети Instagram, опубликовав серию новых снимков. На фото шоумен позирует в стильном головном уборе – шапке, которая кардинально изменила его привычный образ.

Максим Галкин и Алла Пугачева удивили сеть стильным парным образом в шапках

На новой серии фото в шапке появилась и жена артиста Алла Пугачева. Пара выбрала схожие аксессуары, продемонстрировав гармоничный и уютный "фемили-лук". Однако наибольшее внимание поклонников приковали сольные кадры Максима.

Пользователи сети, особенно женская аудитория, бурно отреагировали на изменение стиля юмориста. В комментариях под сообщением началось настоящее обсуждение того, как обычная шапка подчеркнула мужество артиста.

Многие подписчицы отметили, что Максим стал выглядеть гораздо привлекательнее:

"Он стал более грубым и сексуальным, чем раньше", — пишут женщины в комментариях.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что такой "уличный" или более брутальный стиль очень подходит Галкину, придавая его облику особого шарма. Ажиотаж вокруг публикации продолжает расти, собирая тысячи вкусов и сотни восторженных отзывов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский артист Максим Галкин в день Рождества обратился к своим подписчикам на украинском языке, вызвав волну восхищения и благодарности.

Так, в своем Instagram Галкин опубликовал сообщение, посвященное празднованию Рождества 25 декабря, где пожелал всему миру, здоровью и любви. Текст приветствия он написал на украинском, а публикацию дополнил новым снимком, сделанным в святыне. "Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!" – обратился шоумен к украинцам, подчеркнув свое уважение и солидарность.