Популярний російський артист Максим Галкін, який в РФ вважається іноагентом та підтримує Україну, спричинив справжній фурор у соціальній мережі Instagram, опублікувавши серію нових знімків. На фото шоумен позує у стильному головному уборі — шапці, яка кардинально змінила його звичний образ.

Максим Галкін та Алла Пугачова здивували мережу стильним парним образом у шапках

На новій серії фото у шапці з’явилася і дружина артиста — Алла Пугачова. Пара обрала схожі аксесуари, продемонструвавши гармонійний та затишний "фемілі-лук". Проте найбільшу увагу прихильників прикували сольні кадри Максима.

Користувачі мережі, особливо жіноча аудиторія, бурхливо відреагували на зміну стилю гумориста. У коментарях під дописом почалося справжнє обговорення того, як звичайна шапка підкреслила мужність артиста.

Багато підписниць відзначили, що Максим став виглядати значно привабливіше:

"Він став брутальнішим та сексуальнішим, ніж раніше", — пишуть жінки у коментарях.

Більшість коментаторів зійшлися на думці, що такий "вуличний" або більш суворий стиль дуже пасує Галкіну, додаючи його зовнішності особливого шарму. Ажіотаж навколо публікації продовжує зростати, збираючи тисячі вподобань та сотні захоплених відгуків.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський артист Максим Галкін у день Різдва звернувся до своїх підписників українською мовою, викликавши хвилю захоплення та вдячності.

Так, у своєму Instagram Галкін опублікував допис, присвячений святкуванню Різдва 25 грудня, де побажав усім миру, здоров’я та любові. Текст привітання він написав українською, а публікацію доповнив новим знімком, зробленим у святині. "Христос рождається! Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров’я, любові та добра!" — звернувся шоумен до українців, підкресливши свою повагу та солідарність.