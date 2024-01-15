Марго Робби прекращает актерскую карьеру на неопределенный срок

Австралийская актриса и звезда фильмов "Отряд самоубийц" и "Волк из Уолл-стрит" Марго Робби рассказала, что планирует временно прекратить свою карьеру в кино после успеха в ленте "Барби". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail.

Марго Робби приостанавливает актерскую карьеру. Фото из открытых источников

33-летняя Марго Робби объяснила свое решение взять паузу в актерской карьере тем, что, вероятно, зрителям надоело постоянно видеть ее на экранах, ведь началась настоящая киномания после выхода фильма "Барби".

"Я думаю, что сейчас всем надоело видеть меня. Мне, наверное, следует на время исчезнуть с экранов", — сказала Марго Робби.

По словам актрисы, она еще не знает, чем будет заниматься во время паузы, однако думает о возможности снять собственный фильм как режиссер.

"Я действительно хочу быть режиссером. Последние семь лет я чувствовала, что хочу стать режиссером", — сказала голливудская звезда и добавила, что постоянно работала над этим, поэтому заслужила право попробовать себя в режиссуре.

За последние два года Марго Робби сыграла сразу в четырех фильмах: в 2022 году — "Амстердам" и "Вавилон", а в 2023 году — "Город астероидов" и "Барби".

Отметим, что следующий фильм с Марго Робби получил название "Одиннадцать друзей Оушена". Это будет римейк фильма 1960 года. Ожидается, что компанию Марго Робби по съемочной площадке составит Райан Гослинг. Однако дата выхода фильма неизвестна.



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