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MARUV снялась для обложки российского Playboy

Издание с 67-летней историей известно прежде всего своими фотографиями обнаженных и полуобнаженных моделей

сегодня, 05:00
Автор:

Ольга Чародий

Украинская певица MARUV снялась для обложки российского Playboy в образе фехтовальщицы. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

MARUV снялась для обложки российского Playboy

MARUV - фото из открытых источников


"Внимание! Небольшой сюрприз. Марув Борисовна на обложке Playboy ", — написала звезда с заметкой с обложкой Playboy Russia. Журнал был основан американским рекламщиком Хью Хефнер и его коллегами в Чикаго в 1953 году.


Издание с 67-летней историей известно прежде всего своими фотографиями обнаженных и полуобнаженных моделей (Playmates). Кроме этого, в журнале публикуют интервью, короткие рассказы, музыкальные новости и тому подобное. К весне 2020 журнал выходил в печатном формате.  Однако в марте 2020 на официальном сайте журнала опубликовали открытое заявление о закрытии печатной версии в США и переход на цифровой формат. Такое решение объяснили тем, что переход будет соответствовать тому, чего хотят потребители. Впрочем печатные версии оставят для специальных выпусков, партнерских отношений и тому подобное. Журнал также выходит в свет в некоторых других странах, в частности, в России.


Напомним, Maruv любит эпатировать публику своими откровенными нарядами и необычными образами, поэтому ее редко можно увидеть без макияжа. На своей странице в Instagram Maruv опубликовала ролик, в котором продемонстрировала поклонникам, как готовится к концерту. На видео знаменитость сначала показала свое лицо без макияжа, а потом нанесла тональный крем и сделала черные эффектные стрелки и накрасила губы красной помадой. После этого в ролике Maruv уже предстала в черном парике и сексуальном костюме, подчеркивающем ее грудь и стройную талию. Свою публикацию, которая набрала уже 27 тысяч лайков украинская артистка так и подписала: "Мои сборы на концерт". Поклонникам очень понравился ее образ, и они отметили, что певица чудесно выглядит и без такого макияжа: "Очень милая без мейка", "Вот она, обычный человек, без понтов", "Такая красоточка", "I love you Maruv. Ты хороша", "Без косметики обычная девчонка!", "Без грима не узнать!", "Без штукатурки тоже очень-очень секси", — написали фолловеры.





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Источник: https://www.instagram.com/p/CUFyfI_raBl/
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