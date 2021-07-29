Певица Maruv показала лицо без косметики (ВИДЕО)

29-летняя популярная артистка Maruv любит эпатировать публику своими откровенными нарядами и необычными образами, поэтому ее редко можно увидеть без макияжа. Но недавно певица показала, как выглядит ее лицо без грамма косметики.

Maruv / @maruvofficial

На своей странице в Instagram Maruv опубликовала ролик, в котором продемонстрировала поклонникам, как готовится к концерту. На видео знаменитость сначала показала свое лицо без макияжа, а потом нанесла тональный крем и сделала черные эффектные стрелки и накрасила губы красной помадой. После этого в ролике Maruv уже предстала в черном парике и сексуальном костюме, подчеркивающем ее грудь и стройную талию.

Свою публикацию, которая набрала уже 27 тысяч лайков украинская артистка так и подписала: "Мои сборы на концерт". Поклонникам очень понравился ее образ, и они отметили, что певица чудесно выглядит и без такого макияжа: "Очень милая без мейка", "Вот она, обычный человек, без понтов", "Такая красоточка", "I love you Maruv. Ты хороша", "Без косметики обычная девчонка!", "Без грима не узнать!", "Без штукатурки тоже очень-очень секси", — написали фолловеры.

Напомним, что певица MARUV презентовала коллекцию латексных купальников, отметив, что в них девушки будут чувствовать себя, как будто они прилетели из другой галактики. Купальники MARUV представляют собой лиф с завязками на шее, подчеркивающий грудь, а также два вида трусиков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 27-летняя модель Николь Потуральски, с которой встречался голливудский красавчик Брэд Питт, показала, как выглядит ее лицо без грамма косметики.

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