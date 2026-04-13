«Машину повело»: Тарас Цымбалюк попал в ДТП во время празднования Пасхи

Популярный украинский актер и участник последнего сезона реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк рассказал своим подписчикам о неприятном инциденте, который произошел с ним во время пасхальных праздников. Артист вместе с компанией попал в ДТП, возвращаясь от родителей.

Цымбалюк подчеркнул, что действовал ответственно: поскольку он употреблял алкоголь, то решил не садиться за руль и поехал как пассажир. Руководил автомобилем его товарищ Роман, который был трезв. Однако на дороге возникла непредсказуемая ситуация: "Ромчик наехал на бордюр клумбы и машину повело".

К счастью, инцидент обошелся только испугом и повреждением транспортного средства. "Самое главное, что все живы и целые", — успокоил фанатов Тарас. Актер также добавил, что событие официально зафиксировано стражами порядка: "есть постановление полиции, где в официальных документах эта инфа подтверждена", имея в виду факт пребывания за рулем именно его товарища.

