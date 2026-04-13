Головна Новини Зірки шоу бізнес «Машину повело»: Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП під час святкування Великодня
«Машину повело»: Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП під час святкування Великодня

«Дякувати, ніхто не постраждав»: Відомий актор поділився подробицями дорожньої пригоди

13 квітня 2026, 20:36
Популярний український актор та учасник останнього сезону реаліті-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк розповів своїм підписникам про неприємний інцидент, що стався з ним під час великодніх свят. Артист разом із компанією потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, повертаючись від батьків.

Тарас Цимбалюк. Фото з відкритих джерел

Цимбалюк наголосив, що діяв відповідально: оскільки він вживав алкоголь, то вирішив не сідати за кермо та поїхав як пасажир. Керував автівкою його товариш Роман, який був тверезим. Проте на дорозі виникла непередбачувана ситуація: "Ромчик наїхав на бордюр клумби і машину повело".

«Машину повело»: Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП під час святкування Великодня - фото 2

На щастя, інцидент обійшовся лише переляком та пошкодженням транспортного засобу. "Найголовніше, що всі живі і цілі", — заспокоїв фанатів Тарас. Актор також додав, що подія офіційно зафіксована правоохоронцями: "є постанова поліції, де в офіційних документах ця інфа підтверджена", маючи на увазі факт перебування за кермом саме його товариша.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 2 лютого ввечері українська співачка Наталія Могилевська стала учасницею дорожньо-транспортної пригоди у Києві. Про інцидент артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кадри з місця події.

За словами співачки, зіткнення сталося за участю двох легкових автомобілів та фури. На оприлюднених відео видно наслідки удару, а також роботу правоохоронців.

Співачка повідомила шанувальникам, що вже очікує на таксі, щоб безпечно дістатися додому. У коментарях підписники пов’язують цю аварію з роковинами загибелі друга та колеги Наталі Могилевської Андрія Кузьменка "Скрябіна", який потрапив у смертельну ДТП 11 років тому. Шанувальники співачки кажуть, що саме "Кузьма" уберіг Наталю від негативних наслідків аварії.



