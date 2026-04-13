«Машину повело»: Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП під час святкування Великодня

Популярний український актор та учасник останнього сезону реаліті-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк розповів своїм підписникам про неприємний інцидент, що стався з ним під час великодніх свят. Артист разом із компанією потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, повертаючись від батьків.

Цимбалюк наголосив, що діяв відповідально: оскільки він вживав алкоголь, то вирішив не сідати за кермо та поїхав як пасажир. Керував автівкою його товариш Роман, який був тверезим. Проте на дорозі виникла непередбачувана ситуація: "Ромчик наїхав на бордюр клумби і машину повело".

На щастя, інцидент обійшовся лише переляком та пошкодженням транспортного засобу. "Найголовніше, що всі живі і цілі", — заспокоїв фанатів Тарас. Актор також додав, що подія офіційно зафіксована правоохоронцями: "є постанова поліції, де в офіційних документах ця інфа підтверджена", маючи на увазі факт перебування за кермом саме його товариша.

