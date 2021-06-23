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Меган Маркл предложила Опре Уинфри стать крестной ее дочери: ответ ведущей шокировал

В марте этого года, через год после сложении с себя королевских полномочий, Меган Маркл и принц Гарри дали интервью Опре

сегодня, 02:18
Автор:

Ольга Чародий

Американская телеведущая Опра Уинфри прокомментировала слухи о том, что собирается стать крестной мамой Лилибет Дианы — новорожденной дочери британского принца Гарри и Меган Маркл. Удивительно, но телезвезда отказалась быть крестной матерью для новорожденной дочери королевской четы, пишет etonline. Опра Уинфри ответила, что ей это ни к чему. Она и так по умолчанию считает себя крестной новорожденной девочки.

Меган Маркл предложила Опре Уинфри стать крестной ее дочери: ответ ведущей шокировал

Меган Маркл и Опра Уинфри (фото из открытых источников)

"Я по умолчанию ее крестная, я их соседка, друг семьи, но, наверное, им нужен кто-то более младший для роли крестной матери", — отметила телезвезда.

При этом, Уинфри рассказала, что чувствует превосходные чувства к герцогу и герцогине Сассекском, а также ко всей королевской семьи.

Меган Маркл предложила Опре Уинфри стать крестной ее дочери: ответ ведущей шокировал - фото 2

В марте этого года, через год после сложении с себя королевских полномочий, Меган Маркл и принц Гарри дали интервью Опре. Признание, прозвучавшие из уст Меган Маркл, произвели взрыв информационной бомбы. Жена наследника британского престола рассказала, как с ней обращались в Лондоне. В частности, Меган говорит, что неоднократно испытывала проявления расизма со стороны членов королевской семьи.

Как сообщали ранее актриса впервые вышла в свет после того, как недавно стала мамой во второй раз. Меган дала интервью, в котором подробно рассказала о своей новой книге, что написала специально для своего сына Арчи. Она пришла на радио-шоу "NPR Morning Edition Sunday", 20 июня, в День отца. Общаясь с продюсером Самантой Балабан, она призналась, что теперь может рассказать своему сыну о написанной книге. Книга называет The Bench ("Скамейка"). Это замечательная детская история о любви отца к сыну.


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Источник: https://www.etonline.com/
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