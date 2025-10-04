logo

BTC/USD

122583

ETH/USD

4494.37

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Мегапопулярного американского репера приговорили к более чем 4 годам заключения
commentss НОВОСТИ Все новости

Мегапопулярного американского репера приговорили к более чем 4 годам заключения

Американский рэпер Шон Комбс (P.Diddy) приговорен к четырем годам и двум месяцам тюрьмы, а также к штрафу по обвинениям, связанным с вовлечением в проституцию

4 октября 2025, 08:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Федеральный суд США в Нью-Йорке приговорил хип-хоп магната Шона Комбса к 50 месяцам заключения по обвинениям, связанным с проституцией. Об этом говорится в публикации "Reuters".

Мегапопулярного американского репера приговорили к более чем 4 годам заключения

Шон "P. Diddy" Комбс. Фото: из открытых источников

Федеральный судья обратил внимание, что Комбс годами подвергал двух своих бывших партнерш жестокому насилию.

Согласно приговору, 55-летний Комбс будет лишен свободы на протяжении 50 месяцев. С учетом времени, которое он уже провел под арестом в бруклинской тюрьме с момента задержания 16 сентября 2024 года, он может выйти на свободу менее, чем через три года.

По версии обвинения, продюсер в течение нескольких лет заставлял своих партнерш – певицу Касандру Вентуру и другую женщину, известную под псевдонимом Джейн – участвовать в сексуальных представлениях, получивших название "Freak Offs".

Согласно материалам дела, Комбс лично снимал эти акты на видео, упри этом он потреблял наркотики и мастурбировал. За эти преступления ему грозил максимальный срок в 20 лет лишения свободы.

В то же время присяжные оправдали его по более серьезным обвинениям в рэкете и секс-торговле, за которые Diddy мог получить пожизненное заключение.

Адвокаты Комбса признали, что он применял физическую силу в отношении своих партнерш, но настаивали, что их участие в сексуальных представлениях было добровольным. Защита просила назначить 14 месяцев заключения, тогда как прокуратура настаивала на минимум 11 годах.

После оглашения приговора адвокат Марк Агнифило заявил журналистам, что Комбс не признает себя виновным и обжалует решение суда.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России в возрасте 51 года ушел из жизни популярный актер Сергей Рыбин. Причиной его смерти стал цирроз печени.

Как сообщают российские пропагандистские медиа, этим летом артисту исполнился 51 год. Сразу после дня рождения у него начали возникать серьезные проблемы со здоровьем. В прошлый понедельник стало известно о его смерти от последствий болезни.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/legal/government/sean-diddy-combs-be-sentenced-prostitution-related-charges-freak-offs-2025-10-03/
Теги:

Новости

Все новости