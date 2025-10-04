Мегапопулярного американского репера приговорили к более чем 4 годам заключения

Федеральный суд США в Нью-Йорке приговорил хип-хоп магната Шона Комбса к 50 месяцам заключения по обвинениям, связанным с проституцией. Об этом говорится в публикации "Reuters".

Шон "P. Diddy" Комбс. Фото: из открытых источников

Федеральный судья обратил внимание, что Комбс годами подвергал двух своих бывших партнерш жестокому насилию.

Согласно приговору, 55-летний Комбс будет лишен свободы на протяжении 50 месяцев. С учетом времени, которое он уже провел под арестом в бруклинской тюрьме с момента задержания 16 сентября 2024 года, он может выйти на свободу менее, чем через три года.

По версии обвинения, продюсер в течение нескольких лет заставлял своих партнерш – певицу Касандру Вентуру и другую женщину, известную под псевдонимом Джейн – участвовать в сексуальных представлениях, получивших название "Freak Offs".

Согласно материалам дела, Комбс лично снимал эти акты на видео, упри этом он потреблял наркотики и мастурбировал. За эти преступления ему грозил максимальный срок в 20 лет лишения свободы.

В то же время присяжные оправдали его по более серьезным обвинениям в рэкете и секс-торговле, за которые Diddy мог получить пожизненное заключение.

Адвокаты Комбса признали, что он применял физическую силу в отношении своих партнерш, но настаивали, что их участие в сексуальных представлениях было добровольным. Защита просила назначить 14 месяцев заключения, тогда как прокуратура настаивала на минимум 11 годах.

После оглашения приговора адвокат Марк Агнифило заявил журналистам, что Комбс не признает себя виновным и обжалует решение суда.

