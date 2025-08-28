Метр украинского шоубиза эмоционально высказался о размере своей пенсии

Как передает портал "Комментарии", известный украинский певец и композитор Иво Бобул, который имеет звание "Заслуженный артист Украины", получает пенсию в размере 10 тысяч гривен. Об этом артист сам рассказал в интервью проекту "Хапуга.ua".

Иво Бобул. Фото: из открытых источников

При этом исполнитель признался, что ранее получал пять тысяч гривен пенсии, однако она увеличивалась благодаря перерасчетам. Теперь певец получает 10 тысяч гривен, однако считает такую сумму несправедливой для артиста, который десятки лет провел не сцене, радуя украинцев.

"Должно быть, чтобы не было стыдно людям говорить. Потому что когда спрашивают, какая у тебя пенсия, я иногда не говорю. Потому что мне просто стыдно сказать", – заявил Иво Бобул.

"Я отказался", – ответил Иво Бобул.

Певец объяснил, что из-за этого решения советские спецслужбы мешали карьере украинца.

"У меня были гастрольные проблемы. Меня отправляли туда, где нога человека не ступала на сцене. Все было. Но моя совесть чиста перед собой. Никого не сдал", — заявил Иво Бобул.

