Михаил Поплавский решил превратить сало в золото в новом клипе

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Татьяна Веремеева
Ректор Киевского университета культуры и искусств Михаил Поплавский сегодня представил неожиданную версию клипа на песню "Сало", которая известна поклонникам его творчества уже 20 лет.
Михаил Поплавский
Поющий ректор пришел на презентацию в необычном наряде: в
желтом костюме, поверх которого набросил соболиную горжетку c национальным
платком и подвесом с надписью "SALO" на золотой цепи. Главным угощением на
презентации стало сало.
В
клипе Поплавский появляется в изысканных костюмах в стиле легендарного кутюрье
Карла Лагерфельда с его фирменным высоким воротником. Специально для съемок
изготовили массивные золотые украшения с логотипом "SALO". Для девочек из
балета и бэк-вокала также сшили модные костюмы из латекса насыщенного лимонного
цвета.
Над образами в клипе Поплавского работали стилисты, а также режиссер
Елена Винярская. Они соединили национальную символику, традиции и современные
тенденции. Предложили заменить известный "смайлик" на украинский – улыбающегося
поросенка, а также основали новый тренд – "Salo is the new money!"
("Сало – новые деньги"). В клипе сало превращается в золотые слитки.
Елена Винярская, снимавшая
клипы для Ирины Билык, Олега Винника, Оли Поляковой и других известных украинских артистов,
призналась, что работа с Поплавским, который сам контролирует каждую деталь и
сотрудничает только со своей командой, оказалась не простой. Но, в конце
концов, ей удалось убедить ректора довериться и просто наслаждаться процессом.
Вторым режиссером
клипа выступил Михаил Харченко, оператором-постановщиком – Дмитрий Мыслинчук,
балетмейстер – Ростислав Савченко.
Клип
снимали с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности,
LED cube, Unreal Engine, traking systems и других.
Графика разрабатывалась на известной платформе Unreal Engine 4.
Напомним, 29
апреля состоится совместный
проект Михаила Поплавского и Олега Винника — национальная музыкальная
премия "Украинская песня года 2020".
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