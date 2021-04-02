Михаил Поплавский решил превратить сало в золото в новом клипе



















Ректор Киевского университета культуры и искусств Михаил Поплавский сегодня представил неожиданную версию клипа на песню "Сало", которая известна поклонникам его творчества уже 20 лет.

Михаил Поплавский

Поющий ректор пришел на презентацию в необычном наряде: в желтом костюме, поверх которого набросил соболиную горжетку c национальным платком и подвесом с надписью "SALO" на золотой цепи. Главным угощением на презентации стало сало.



В клипе Поплавский появляется в изысканных костюмах в стиле легендарного кутюрье Карла Лагерфельда с его фирменным высоким воротником. Специально для съемок изготовили массивные золотые украшения с логотипом "SALO". Для девочек из балета и бэк-вокала также сшили модные костюмы из латекса насыщенного лимонного цвета.

Над образами в клипе Поплавского работали стилисты, а также режиссер Елена Винярская. Они соединили национальную символику, традиции и современные тенденции. Предложили заменить известный "смайлик" на украинский – улыбающегося поросенка, а также основали новый тренд – "Salo is the new money!" ("Сало – новые деньги"). В клипе сало превращается в золотые слитки.

"Впервые клип "Сало" вышел 20 лет назад, было много его интерпретаций, а сегодня – это современный ребрендинг. Сало – это визитная карточка Украины, это национальная валюта. Сало – это продукт, который придает силу и энергию, поддерживает дух украинцев. А я – главный саломан страны", – отметил Поплавский и рассказал, что в его ежедневном рационе обязательно есть 100 грамм сала.

Елена Винярская, снимавшая клипы для Ирины Билык, Олега Винника, Оли Поляковой и других известных украинских артистов, призналась, что работа с Поплавским, который сам контролирует каждую деталь и сотрудничает только со своей командой, оказалась не простой. Но, в конце концов, ей удалось убедить ректора довериться и просто наслаждаться процессом.

"Для меня это был вызов и эксперимент. Но Поплавский доверился мне. Удалось уговорить его выйти за рамки, за зону комфорта. Михаил Михайлович делал все, что я говорила, и давал советы. Это была синергия творчества, свежий глоток воздуха. Когда за дело берется команда МихМиха, и 100-процентная энергия множится на 100-процентую отдачу, то получается 10000-бальная энергия. Вот ней и наполнен клип "Сало", – отметила Елена Винярская.

Вторым режиссером клипа выступил Михаил Харченко, оператором-постановщиком – Дмитрий Мыслинчук, балетмейстер – Ростислав Савченко.

Клип снимали с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine, traking systems и других.





Графика разрабатывалась на известной платформе Unreal Engine 4.

Напомним, 29 апреля состоится совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника — национальная музыкальная премия "Украинская песня года 2020".

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