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Мика Ньютон откроет фонд по борьбе с раком

Артистка Мика Ньютон призналась, что раньше рак в ее семье был у матери и бабушки

сегодня, 03:51
Автор:

Ольга Чародий

Певица поселилась планами по борьбе с онкологическими заболеваниями. По словам певицы, ее борьба с раком перешла в другую плоскость, сообщает "Зірковий шлях".

Мика Ньютон откроет фонд по борьбе с раком

Мика Ньютон (фото из открытых источников)

Во время недавнего визита в Украину Мика Ньютон рассказала, как поборола онкологию. При этом певица призналась, что  у ее родственников по женской линии также был диагностирован рак. Так же, как и Мике, им удалось победить заболевание. О своей болезни певица сказала отцу только после того, как поправилась

 "Мама знала, папа не знал. У меня и у бабушки был рак, и у мамы рак. Но, как показало мое тестирование, это не наследственное", — рассказала Мика Ньютон.

Мика ньютон сообщила. Что планирует открыть в Украине благотворительный фонд. Кроме этого, в планах артистки покорение голливудских площадок и возвращение к сценической работе.

Напомним, Мика Ньютон отметила, что решила сдать все анализы в Украине, и они оказались идеальными. Однако, когда дошла очередь к УЗИ, у певицы была обнаружена киста. Девушка вернулась в Штаты, где проживает уже десять лет, чтобы прооперироваться в проверенном медицинском учреждении. Обследование показало, что диагностированная киста на яичнике является злокачественной.  Певица также призналась, что для того, чтобы побороть онкологическое заболевание, потребовался год и несколько хирургических вмешательств.

Медики были вынуждены удалить один яичник, однако сейчас звезда полностью здорова и хочет подарить своему супругу ребенка. В 2019 году у Мики Ньютон диагностировали рак яичников. На своей официальной странице в Инстаграм поделилась с поклонниками своей историей о перенесенном онкозаболевании.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mBjg6JNkgfY
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