Мика Ньютон откроет фонд по борьбе с раком

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Ольга Чародий
Певица поселилась планами по борьбе с онкологическими
заболеваниями. По словам певицы, ее борьба с раком перешла в другую плоскость,
сообщает "Зірковий шлях".
Мика Ньютон (фото из открытых источников)
Во время недавнего визита в Украину Мика Ньютон рассказала,
как поборола онкологию. При этом певица призналась, что у ее родственников по женской линии также был
диагностирован рак. Так же, как и Мике, им удалось победить заболевание. О
своей болезни певица сказала отцу только после того, как поправилась
Мика ньютон сообщила. Что планирует открыть в Украине благотворительный фонд. Кроме этого, в планах артистки покорение голливудских площадок и возвращение к сценической работе.
Напомним, Мика Ньютон отметила, что решила сдать все анализы в Украине, и они оказались идеальными. Однако, когда дошла очередь к УЗИ, у певицы была обнаружена киста. Девушка вернулась в Штаты, где проживает уже десять лет, чтобы прооперироваться в проверенном медицинском учреждении. Обследование показало, что диагностированная киста на яичнике является злокачественной. Певица также призналась, что для того, чтобы побороть онкологическое заболевание, потребовался год и несколько хирургических вмешательств.
Медики были вынуждены удалить один яичник, однако сейчас звезда полностью здорова и хочет подарить своему супругу ребенка. В 2019 году у Мики Ньютон диагностировали рак яичников. На своей официальной странице в Инстаграм поделилась с поклонниками своей историей о перенесенном онкозаболевании.
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