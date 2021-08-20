Миранда Керр рассказала об отношениях с Орландо Блумом после развода

BTC/USD
47110.82
ETH/USD
3229.10
LTC/USD
176.25
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.50
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Супермодель Миранда Керр, бывшая жена голливудского актера
Орландо Блума, рассказала о том, какие у них отношения после развода. Об этом
она рассказала в подкасте "Моменты с Кэндис Паркер" (Moments with
Candace Parker). После развода (брак длился с 2010 по 2013 год) Миранда Керр и
Орландо Блум сумели сохранить нормальные отношения, а с годами они только
улучшились. По словам супермодели, способствовала этому новая жена актера —
36-летняя певица Кэтти Перри. Она стала близкой подругой Миранды.
Миранда Керр - фото из открытых источников
Как известно, в браке у пары родился сын Флинн. Сейчас ему 10 лет. С ним прекрасно общаются не только биологические мать и отец, но и Кэтти Перри. Супермодель призналась, что благодаря теплым отношениям, они часто собираются вместе, чтобы отпраздновать какое-то событие или просто весело провести время.
Напомним, известный украинский певец DZIDZIO разводится со своей женой, с которой он прожил в браке 20 лет. Поэтому певица Слава Хома рассказала в интервью журналистам "Фактов", как проходит их развод. SLAVIA призналась, что в настоящее время они с мужем живут отдельно. Паре пока не удалось решить все вопросы, касающиеся их развода. Певица призналась, что с юридической стороны процесс все еще продолжается. Почти бывшая жена артиста рассказала, что они с певцом общаются все реже, но это общение приносит дискомфорт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости