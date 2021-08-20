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Главная Новости Звезды шоубизнес Миранда Керр рассказала об отношениях с Орландо Блумом после развода
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Миранда Керр рассказала об отношениях с Орландо Блумом после развода

Как известно, в браке у пары родился сын Флинн, сейчас ему 10 лет

сегодня, 03:34
Автор:

Ольга Чародий

Супермодель Миранда Керр, бывшая жена голливудского актера Орландо Блума, рассказала о том, какие у них отношения после развода. Об этом она рассказала в подкасте "Моменты с Кэндис Паркер" (Moments with Candace Parker). После развода (брак длился с 2010 по 2013 год) Миранда Керр и Орландо Блум сумели сохранить нормальные отношения, а с годами они только улучшились. По словам супермодели, способствовала этому новая жена актера — 36-летняя певица Кэтти Перри. Она стала близкой подругой Миранды.

Миранда Керр рассказала об отношениях с Орландо Блумом после развода

Миранда Керр - фото из открытых источников

"Я люблю ее. Я наверное люблю ее больше, чем отца Флинна (речь идет об их общем с Орландо Блумом сына, — ред.). Сейчас Орландо для меня, как надоедливый брат. Кэти помогает мне с этим справиться", — рассказала супермодель.

Как известно, в браке у пары родился сын Флинн. Сейчас ему 10 лет. С ним прекрасно общаются не только биологические мать и отец, но и Кэтти Перри. Супермодель призналась, что благодаря теплым отношениям, они часто собираются вместе, чтобы отпраздновать какое-то событие или просто весело провести время.

"Когда Орландо начал встречаться с Кэтти, я помню, как однажды он пригласил меня в гости. Она также там, и мы сразу нашли общий язык. Я видела, как она вела себя с Флинном. Ему было весело, они постоянно играли ... При этом, она не пыталась стать ему матерью, а просто была веселой и общительной. Мы веселились у бассейна в его доме в Малибу, а потом все вместе пошли на какую-то вечеринку ... Нам было весело", — поделилась воспоминаниями Миранда.

Напомним, известный украинский певец DZIDZIO разводится со своей женой, с которой он прожил в браке 20 лет. Поэтому певица Слава Хома рассказала в интервью журналистам "Фактов", как проходит их развод. SLAVIA призналась, что в настоящее время они с мужем живут отдельно. Паре пока не удалось решить все вопросы, касающиеся их развода. Певица призналась, что с юридической стороны процесс все еще продолжается. Почти бывшая жена артиста рассказала, что они с певцом общаются все реже, но это общение приносит дискомфорт.



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Источник: https://podcasts.apple.com/us/podcast/moments-with-candace-parker/id1578945518
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