Мировой масштаб: Дженнифер Лопес позировала в боде от популярного украинского бренда

Украинская мода продолжает уверенно завоевывать сердца мировых знаменитостей первой величины. На этот раз в центре внимания оказалась легендарная певица и актриса Дженнифер Лопес. Поп-дива продемонстрировала безупречный вкус, выбрав для своего образа одежду от известного отечественного бренда TTSWTRS.

Дженнифер Лопес / фото instagram/jlo

О модном выборе звезды рассказала в своих соцсетях известная блогер Harley Quinn, которая внимательно следит за стилем селебрити.

"Знаменитая Дженнифер Лопес примеряла изящное боди под названием TIME, – поделилась деталями Harley Quinn, – которое является частью эксклюзивной коллекции украинской марки TTSWTRS Icons".

Бренд TTSWTRS уже давно известен своими смелыми решениями, принтами в виде татуировок и концептуальным дизайном. Появление звезды такого масштаба в украинском наряде еще раз подтверждает высокий статус нашей индустрии моды на международной арене. Кроме эстетической привлекательности стала известна и финансовая составляющая этого звездного аутфита.

"Стоимость такого элемента гардероба составляет 11 700 гривен", — резюмировала блогер, подчеркнув доступность голливудского шика.

Такой выбор Джей Ло стал очередной мощной инвестицией в популяризацию украинских дизайнеров и культуры в целом среди миллионной аудитории поклонников певицы по всему миру.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что популярный российский блогер и обладатель многомиллионной аудитории в TikTok Даня Милохин спровоцировал новую волну обсуждений в сети своим последним видео. Юноша появился в кадре в традиционной украинской одежде — вышитой рубашке.



