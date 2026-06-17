Мировой масштаб: Дженнифер Лопес позировала в боде от популярного украинского бренда

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Недилько Ксения
Украинская мода продолжает уверенно завоевывать сердца мировых знаменитостей первой величины. На этот раз в центре внимания оказалась легендарная певица и актриса Дженнифер Лопес. Поп-дива продемонстрировала безупречный вкус, выбрав для своего образа одежду от известного отечественного бренда TTSWTRS.
Дженнифер Лопес / фото instagram/jlo
О модном выборе звезды рассказала в своих соцсетях известная блогер Harley Quinn, которая внимательно следит за стилем селебрити.
Бренд TTSWTRS уже давно известен своими смелыми решениями, принтами в виде татуировок и концептуальным дизайном. Появление звезды такого масштаба в украинском наряде еще раз подтверждает высокий статус нашей индустрии моды на международной арене. Кроме эстетической привлекательности стала известна и финансовая составляющая этого звездного аутфита.
Такой выбор Джей Ло стал очередной мощной инвестицией в популяризацию украинских дизайнеров и культуры в целом среди миллионной аудитории поклонников певицы по всему миру.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что популярный российский блогер и обладатель многомиллионной аудитории в TikTok Даня Милохин спровоцировал новую волну обсуждений в сети своим последним видео. Юноша появился в кадре в традиционной украинской одежде — вышитой рубашке.