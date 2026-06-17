Світовий масштаб: Дженніфер Лопес позувала в боді від популярного українського бренду

Українська мода продовжує впевнено завойовувати серця світових знаменитостей першої величини. Цього разу у центрі уваги опинилася легендарна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес. Попдіва продемонструвала бездоганний смак, обравши для свого образу одяг від відомого вітчизняного бренду TTSWTRS.

Дженніфер Лопес / фото instagram/jlo

Про модний вибір зірки розповіла у своїх соцмережах відома блогерка Harley Quinn, яка уважно стежить за стилем селебріті.

"Знаменита Дженніфер Лопес приміряла витончене боді під назвою TIME, — поділилася деталями Harley Quinn, — яке є частиною ексклюзивної колекції української марки TTSWTRS Icons".

Бренд TTSWTRS уже давно відомий своїми сміливими рішеннями, принтами у вигляді татуювань та концептуальним дизайном. Поява зірки такого масштабу в українському вбранні вкотре підтверджує високий статус нашої індустрії моди на міжнародній арені. Окрім естетичної привабливості, стала відома і фінансова складова цього зіркового аутфіту.

"Вартість такого елементу гардероба наразі становить 11 700 гривень", — резюмувала блогерка, підкресливши доступність голлівудського шику.

Такий вибір Джей Ло став черговою потужною інвестицією у популяризацію українських дизайнерів та культури загалом серед мільйонної аудиторії прихильників співачки по всьому світу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що популярний російський блогер та володар багатомільйонної аудиторії в TikTok Даня Мілохін спровокував нову хвилю обговорень у мережі своїм останнім відео. Юнак з’явився в кадрі у традиційному українському вбранні — вишитій сорочці.



