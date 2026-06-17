Світовий масштаб: Дженніфер Лопес позувала в боді від популярного українського бренду

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Недилько Ксения
Українська мода продовжує впевнено завойовувати серця світових знаменитостей першої величини. Цього разу у центрі уваги опинилася легендарна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес. Попдіва продемонструвала бездоганний смак, обравши для свого образу одяг від відомого вітчизняного бренду TTSWTRS.
Дженніфер Лопес / фото instagram/jlo
Про модний вибір зірки розповіла у своїх соцмережах відома блогерка Harley Quinn, яка уважно стежить за стилем селебріті.
Бренд TTSWTRS уже давно відомий своїми сміливими рішеннями, принтами у вигляді татуювань та концептуальним дизайном. Поява зірки такого масштабу в українському вбранні вкотре підтверджує високий статус нашої індустрії моди на міжнародній арені. Окрім естетичної привабливості, стала відома і фінансова складова цього зіркового аутфіту.
Такий вибір Джей Ло став черговою потужною інвестицією у популяризацію українських дизайнерів та культури загалом серед мільйонної аудиторії прихильників співачки по всьому світу.
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