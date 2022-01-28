Мисс Украина Александра Яремчук ошеломила фигурой в бикини с очень глубоким вырезом

Победительница Мисс Украина-2021 решила взбодрить себя новыми путешествиями. Из теплых краев красавица посылает яркие летние фото в бикини и пламенный привет.

Александра Яремчук - фото из открытых источников

Саша поделилась с поклонниками новыми фотографиями, сделанными в Дубае. В кадре длинноногая красавица предстала в крутом черном купальнике с пикантными разрезами под грудью и на животе. Купальник во всей красе подчеркнул роскошное рельефное тело девушки и ее пышную грудь. Фотографию модель решила не подписывать. А вот ее подписчики были многословнее.

"Красивая такая", "Идеальная крошка", "Просто огонь", "Пальмы не очень, а вот вы – ракета", – пишут восторженные фоловеры.

23-летняя девушка из Канады так захотела быть похожей на куклу Барби, что потратила на пластические операции уже 70 тысяч долларов (почти 2 миллиона гривен). Об этом сообщает издание Daily Star.

Серена Смит не собирается останавливаться и планирует сделать еще несколько операций, в частности в феврале 2020 года сделать себе бразильскую подтяжку ягодиц. Свою трансформацию девушка начала еще в подростковом возрасте. В 18 лет она сделала себе грудь, после чего уколола ботокс и филлеры. Канадка говорит, что пластические операции помогли ей стать уверенней в себе, она стала чувствовать себя комфортнее в своем теле, и Серену совершенно не смущают негативные комментарии, с которыми она часто сталкивается в социальных сетях. Девушка говорит, что не стоит обращать внимание на того, кто тебе не платит.

Напомним,

В социальной сети набирает популярность новый бьюти-тренд — макияж Bratz Doll, вдохновленный культовыми куклами. Чтобы превратиться в такую куклу в реальной жизни не так уж сложно – нужно сделать акцент на глаза, используя накладные ресницы, яркие тени и черную подводку.

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