logo

BTC/USD

37148.32

ETH/USD

2424.21

LTC/USD

106.96

USD/UAH

29.08

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Мисс Украина Александра Яремчук ошеломила фигурой в бикини с очень глубоким вырезом
commentss НОВОСТИ Все новости

Мисс Украина Александра Яремчук ошеломила фигурой в бикини с очень глубоким вырезом

В кадре длинноногая красавица предстала в крутом черном купальнике

сегодня, 01:00
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Победительница Мисс Украина-2021 решила взбодрить себя новыми путешествиями. Из теплых краев красавица посылает яркие летние фото в бикини и пламенный привет.

Мисс Украина Александра Яремчук ошеломила фигурой в бикини с очень глубоким вырезом

Александра Яремчук - фото из открытых источников

Саша поделилась с поклонниками новыми фотографиями, сделанными в Дубае. В кадре длинноногая красавица предстала в крутом черном купальнике с пикантными разрезами под грудью и на животе. Купальник во всей красе подчеркнул роскошное рельефное тело девушки и ее пышную грудь. Фотографию модель решила не подписывать. А вот ее подписчики были многословнее.

"Красивая такая", "Идеальная крошка", "Просто огонь", "Пальмы не очень, а вот вы – ракета", – пишут восторженные фоловеры.

Напомним, 23-летняя девушка из Канады так захотела быть похожей на куклу Барби, что потратила на пластические операции уже 70 тысяч долларов (почти 2 миллиона гривен). Об этом сообщает издание Daily Star. Серена Смит не собирается останавливаться и планирует сделать еще несколько операций, в частности в феврале 2020 года сделать себе бразильскую подтяжку ягодиц. Свою трансформацию девушка начала еще в подростковом возрасте. В 18 лет она сделала себе грудь, после чего уколола ботокс и филлеры. Канадка говорит, что пластические операции помогли ей стать уверенней в себе, она стала чувствовать себя комфортнее в своем теле, и Серену совершенно не смущают негативные комментарии, с которыми она часто сталкивается в социальных сетях. Девушка говорит, что не стоит обращать внимание на того, кто тебе не платит.

В социальной сети набирает популярность новый бьюти-тренд — макияж Bratz Doll, вдохновленный культовыми куклами. Чтобы превратиться в такую куклу в реальной жизни не так уж сложно – нужно сделать акцент на глаза, используя накладные ресницы, яркие тени и черную подводку.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CZG6wczNd_9/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!